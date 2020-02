Nhà máy, công sở Trung Quốc vắng vẻ khi trở lại làm việc giữa dịch nCoV

Người lao động đã bắt đầu quay trở lại văn phòng và các nhà máy trên khắp Trung Quốc vào hôm nay (10/2) khi Chính phủ nước này giảm bớt một số hạn chế trong việc đi lại vì dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCOV) gây ra.

Bên ngoài một nhà ga ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 10/2 thông báo số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 97, nâng tổng số người chết lên 908. Như vậy, tổng số ca tử vong vì nCoV trên toàn cầu hiện là 910, trong đó có 2 trường hợp được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines và một người đàn ông 39 tuổi ở Hong Kong. Con số này đã vượt số ca tử vong vì đại dịch SARS năm 2002-2003 là 813 người, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Cũng theo thông tin từ NHC, trên khắp Trung Quốc đại lục có 3.062 ca nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số ca nhiễm nCOV ở nước này lên con số 40.171.

Dịch bệnh đã gây ra sự gián đoạn, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, công việc, học tập của người dân khi giới chức Trung Quốc buộc phải ban bố lệnh hạn chế đi lại, hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa các nhà máy và cho học sinh nghỉ học để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp cho người lao động nghỉ thêm tối đa 10 ngày sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán vốn kết thúc vào cuối tháng 1. Theo ghi nhận của Reuters, ngay cả khi chính quyền Trung Quốc nới lỏng các hạn chế nhưng rất nhiều cơ quan, nhà máy vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa và nhiều nhân viên văn phòng tiếp tục làm việc tại nhà.

Trên một trong những tuyến tàu điện ngầm bận rộn nhất ở Bắc Kinh, các đoàn tàu vẫn gần như trống rỗng, một số người có mặt trên tàu trong giờ cao điểm buổi sáng đều đeo khẩu trang kín mít.

Các trường học ở Quảng Đông, An Huy, Chiết Giang, Hắc Long Giang, Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc, Giang Tây và Nội Mông, cũng như Thượng Hải và Trùng Khánh sẽ đóng cửa cho đến hết tháng 2.

Trong nỗ lực chung tay với Trung Quốc đối phó với dịch corona, nhóm các chuyên gia y tế do WHO dẫn đầu hôm qua lên đường tới Bắc Kinh.

“Tôi vừa có mặt tại sân bay để tiễn các thành viên của nhóm tiên phong thực hiện nhiệm vụ quốc tế về nCoV (chủng virus corona mới) do WHO dẫn đầu tới Trung Quốc. Đứng đầu là Bruce Aylward, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trước đây", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng trên Twitter hôm 9/2.