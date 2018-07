Nhà Trắng bác bỏ yều cầu thẩm vấn các công dân Mỹ của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Nhà Trắng ngày 19/07 thông báo Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu của tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép các điều tra viên của Nga thẩm vấn các công dân Mỹ liên quan tới việc Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Tổng thống Donald Trump đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin được thẩm vấn một số công dân Mỹ bao gồm cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul.

Thông báo của bà Sarah Sanders cho biết: "Hy vọng Tổng thống Putin sẽ phái 12 công dân Nga đã được xác định tới Mỹ để chứng minh sự vô tội của họ|". 12 người này là các nhân viên tình báo quân đội Nga bị bộ Tư pháp Mỹ kết tội đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

Trước đó, tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Phần Lan, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông có thể sẽ cho phép các điều tra viên của bộ Tư pháp Mỹ thẩm vấn 12 công dân bị kết tội của mình. Đổi lại, ông Putin yêu cầu Mỹ đồng ý cho các điều tra viên của Nga thẩm vấn một số công dân Mỹ.