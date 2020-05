Nhà Trắng chỉ trích CDC khiến Mỹ “tụt hậu” về xét nghiệm Covid-19

Chính phủ Mỹ hôm qua (17/5) chỉ trích mạnh mẽ Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC), cho rằng cơ quan này phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ ban đầu của Mỹ trong việc xét nghiệm nhằm phát hiện người mắc Covid-19.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro. Ảnh: Fox News.

Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Peter Navarro, ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, một cơ quan chuyên môn có uy tín trên thế giới, thực sự đã khiến đất nước bị “tụt hậu” trong việc xét nghiệm. Ông nhấn mạnh, không chỉ muốn nắm giữ, kiểm soát việc xét nghiệm, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh còn sản xuất ra những bộ xét nghiệm kém chất lượng. Điều này khiến đất nước bị tụt lại phía sau.

Xét nghiệm duy nhất được Mỹ sử dụng trong giai đoạn đầu cuộc khủng hoảng là bộ xét nghiệm do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh phát triển trên cơ sở một công nghệ đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cấp phép và được sử dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bộ xét nghiệm do CDC sản xuất đôi khi lại không thể cho ra kết quả chính xác.

Chỉ đến ngày 29/02, thời điểm Mỹ có trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19, các công ty dược phẩm nhà nước và tư nhân mới được cấp phép sản xuất các bộ xét nghiệm.

Cũng từ thời điểm đó, Mỹ đã tăng cường và mở rộng năng lượng xét nghiệm và hơn 12 triệu người Mỹ đã được xét nghiệm. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm chưa tới 4% dân số Mỹ, khiến cường quốc hàng đầu thế giới bị rơi xuống vị trí thứ 39 về xét nghiệm.

Nhiều ý kiến lo ngại năng lực xét nghiệm không đủ có thể dẫn tới một làn sóng lây nhiễm thứ 2, trong bối cảnh nhiều bang đang bắt đầu nới lỏng các phong tỏa./.

