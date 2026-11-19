Ba nước cam kết duy trì ổn định chiến lược, giảm thiểu rủi ro hạt nhân và tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh quốc tế.

Theo công bố của Nhà Trắng, ba nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình quốc tế và thống nhất bốn nội dung hợp tác, bao gồm cải tổ Liên hợp quốc, bảo đảm an ninh năng lượng, thẩm quyền của các cơ quan tư pháp quốc tế và kiểm soát rủi ro hạt nhân.

Đáng chú ý, Mỹ, Nga và Trung Quốc tái khẳng định quan điểm chiến tranh hạt nhân không thể có bên chiến thắng và không bao giờ được phép xảy ra. Ba nước nhất trí tiến hành đối thoại nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc hội đàm ba bên ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh ba cường quốc có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại và giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu. Ông cho rằng Mỹ, Nga và Trung Quốc đang có cơ hội tìm kiếm những cách tiếp cận mới, thay vì né tránh tiếp xúc vì những bất đồng.

Về kiểm soát vũ khí, Tổng thống Trump kêu gọi ba nước thảo luận các biện pháp giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới, đồng thời hạn chế nguy cơ sử dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận giải trừ hạt nhân là vấn đề đặc biệt khó khăn bởi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thường không dễ dàng từ bỏ năng lực răn đe chiến lược.

Liên quan đến Iran, Tổng thống Trump khẳng định Washington sẽ không cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân tại các quốc gia khác.

Về cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Trump xác nhận đã có cuộc trao đổi kéo dài với Tổng thống Putin trước hội nghị ba bên, trong đó chiến sự Nga–Ukraine là nội dung thảo luận chủ yếu. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đang xuất hiện những chuyển động ngoại giao và bày tỏ hy vọng cả Nga và Ukraine đều mong muốn chấm dứt cuộc xung đột.

Một nội dung khác được Tổng thống Trump đề cập là bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các tổ chức quốc tế mà ông cho rằng đang vượt quá thẩm quyền. Ông đặc biệt chỉ trích Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan này đã mở rộng hoạt động vượt quá giới hạn quyền tài phán phù hợp.

Tuyên bố chung sau hội nghị cũng đề cao nguyên tắc đồng thuận quốc gia, quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước và yêu cầu các cơ quan tư pháp quốc tế không lạm dụng thẩm quyền. Ba nước đồng thời cam kết thúc đẩy cải tổ Liên hợp quốc và tăng cường nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhằm bảo đảm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, mặc dù Tổng thống Trump đề cập trực tiếp đến Ukraine và Iran trong bài phát biểu, tuyên bố chung không nhắc đến hai cuộc xung đột này. Văn bản cũng chưa đưa ra mục tiêu cắt giảm vũ khí hạt nhân cụ thể hoặc lộ trình triển khai các cam kết.