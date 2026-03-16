Nhà Trắng để ngỏ khả năng hoãn chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump

Thứ Hai, 22:44, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào cuối tháng này của ông Trump có diễn ra theo kế hoạch hay không, trong bối cảnh Washington đang tập trung điều phối các hoạt động liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Phát biểu với truyền thông ngày 16/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết khả năng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị hoãn vẫn đang được xem xét, song bác bỏ thông tin cho rằng Washington muốn gây sức ép với Bắc Kinh nhằm hỗ trợ mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Trước đó, một bài báo của Financial Times cho biết ông Trump trong một cuộc phỏng vấn đã đề cập khả năng Trung Quốc có thể đóng vai trò giúp khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu của thế giới.

nha trang de ngo kha nang hoan chuyen tham trung quoc cua ong trump hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, ông Trump cũng nói rằng hội nghị thượng đỉnh với Trung Quốc có thể bị trì hoãn, song không nêu rõ thời điểm cụ thể. Trước đó, phía Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh sẽ bắt đầu từ ngày 31/3 tới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Bessent cho rằng nếu chuyến đi bị dời lại, nguyên nhân chủ yếu sẽ là các vấn đề hậu cần. Trả lời phỏng vấn trên CNBC, ông nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh lịch trình không liên quan đến tranh chấp về eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chuyến thăm có thể được điều chỉnh thời gian, song khẳng định cuộc gặp không bị hủy bỏ. Theo bà, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump hiện nay là bảo đảm sự thành công của chiến dịch liên quan tới Iran.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cho biết hai nước vẫn đang duy trì liên lạc về chuyến thăm dự kiến của nhà lãnh đạo Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia có vai trò định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Quang Trung/VOV-Washington
Nhà Trắng: Ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh tới Iran
Nhà Trắng: Ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh tới Iran

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 10/3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào” trong cuộc xung đột với Iran, trong đó có khả năng triển khai lực lượng quân sự Mỹ trên bộ.

Nhà Trắng nêu quan điểm về yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện”

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết việc Iran “đầu hàng vô điều kiện” không phải là tuyên bố chính thức từ Tehran mà là trạng thái do Tổng thống Donald Trump đánh giá khi Iran không còn khả năng đe dọa Mỹ và các đồng minh.

Nhà Trắng bác thông tin Hải quân Mỹ đã hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Nhà Trắng hôm 10/3 cho biết Hải quân Mỹ chưa hộ tống tàu chở dầu nào qua eo biển Hormuz.

