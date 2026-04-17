Nhà Trắng hé lộ hậu trường đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon

Thứ Sáu, 06:30, 17/04/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố tiến trình đạt lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời đưa ra 6 điều khoản then chốt, mở đường cho đàm phán hòa bình dài hạn.

Nhà Trắng ngày 16/4 đã công bố chi tiết quá trình hình thành lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon, cho biết các cuộc đàm phán được thúc đẩy khẩn trương trong vòng 48 giờ qua với sự tham gia trực tiếp của giới lãnh đạo Mỹ.

Theo một quan chức Nhà Trắng, tiến trình bắt đầu từ cuộc gặp ngày 14/4 giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio với Đại sứ Israel và Đại sứ Lebanon. Tại đây, phía Lebanon thừa nhận lực lượng Hezbollah là “vấn đề chung” đối với cả hai bên.

nha trang he lo hau truong dam phan thoa thuan ngung ban israel - lebanon hinh anh 1
Binh sĩ Israel đứng gần khu vực biên giới Israel - Lebanon, ngày 16/4/2026. Ảnh: Reuters

Đến tối 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông Netanyahu đồng ý ngừng bắn “với một số điều kiện”, dù chi tiết không được công bố. Ngay sau đó, ông Trump chỉ đạo Ngoại trưởng Rubio liên hệ với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và đã đạt được sự chấp thuận từ phía Beirut trong cuộc trao đổi diễn ra qua đêm.

Sáng 16/4, Tổng thống Trump tiếp tục điện đàm với ông Aoun, trước khi gọi lại cho Thủ tướng Netanyahu nhằm hoàn tất thỏa thuận. Song song đó, Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với hai bên để xây dựng một bản ghi nhớ về các điều khoản ngừng bắn.

Phó Tổng thống Mỹ đóng vai trò thúc đẩy

Một quan chức cấp cao cho biết Phó Tổng thống JD Vance cũng đóng vai trò quan trọng trong việc trung gian thỏa thuận. Ông Vance đã gây sức ép trong nhiều ngày nhằm yêu cầu Israel hành động thận trọng hơn tại Lebanon, với nhận định rằng việc chấm dứt thương vong có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

nha trang he lo hau truong dam phan thoa thuan ngung ban israel - lebanon hinh anh 2
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại một sự kiện ở bang Georgia, ngày 14/4/2026. Ảnh: AP

Trong ngày 15/4, ông Trump và ông Vance thống nhất rằng Israel cần triển khai ngừng bắn. Đến sáng hôm sau, hai nhà lãnh đạo cùng Ngoại trưởng Rubio đã điện đàm với Tổng thống Lebanon để xác nhận thỏa thuận, trước khi trao đổi với phía Israel.

Ông Vance, từng hoài nghi về xung đột với Iran, trước đó cũng tham gia thúc đẩy lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran. Ông đã tới Pakistan vào cuối tuần trước để đàm phán và hiện sẵn sàng quay lại nếu cần thiết.

Chi tiết 6 điều khoản ngừng bắn

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/4 đã công bố tuyên bố gồm 6 điểm, được cho là đã được Israel và Lebanon nhất trí, nêu rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 17h cùng ngày (giờ Mỹ).

Theo văn bản này, lệnh ngừng bắn ban đầu được xem là “thiện chí” từ phía Israel nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh lâu dài. Trong thời gian ngừng bắn, Israel vẫn bảo lưu quyền “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tự vệ” trước các mối đe dọa, song cam kết không tiến hành các hoạt động quân sự tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Lebanon trên bộ, trên không và trên biển.

Thỏa thuận cũng để ngỏ khả năng gia hạn nếu hai bên đạt tiến triển trong đàm phán và Lebanon chứng minh được năng lực thực thi chủ quyền. Từ thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, với sự hỗ trợ quốc tế, Chính phủ Lebanon sẽ triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn Hezbollah và các nhóm vũ trang ngoài nhà nước tiến hành tấn công nhằm vào Israel.

Ngoài ra, các bên thống nhất lực lượng an ninh Lebanon là thực thể duy nhất chịu trách nhiệm về chủ quyền và quốc phòng quốc gia. Israel và Lebanon cũng đề nghị Mỹ làm trung gian cho các cuộc đàm phán trực tiếp tiếp theo, hướng tới giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm phân định biên giới trên bộ, nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện bảo đảm an ninh và ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, Israel cho biết sẽ không rút lực lượng khỏi lãnh thổ Lebanon trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn
Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon
Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon

VOV.VN - Israel ngày 16/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó một cuộc tấn công đã phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon

Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon

VOV.VN - Israel ngày 16/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó một cuộc tấn công đã phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon
Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon

VOV.VN - Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội mới đây, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Israel Gila Gamliel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong ngày 16/4.

Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon

Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến điện đàm với Tổng thống Lebanon

VOV.VN - Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội mới đây, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Israel Gila Gamliel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong ngày 16/4.

