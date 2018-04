Nhan sắc rạng ngời của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush thời trẻ

Barbara gặp gỡ George năm 16 tuổi trong 1 buổi khiêu vũ tại Connecticut. Khi đó bà đang theo học trường Ashley Hall. Ảnh: AP. Vẻ đẹp rạng người của Barbara đã làm xiêu lòng chàng trai George H.W. Bush. Hai người thường xuyên trao đổi thư tay với nhau. Ảnh: Windsor. Barbara cùng chồng George H.W. Bush làm đám cưới tại quê nhà của Barbara vào tháng 1/1945, chỉ vài tuần sau khi George H.W. Bush trở về từ Nam Thái Bình Dương – nơi ông tham gia Chiến tranh thế giới thứ 2. Ảnh: Dailymail. Lễ cưới diễn ra tại Nhà thờ First Prsbyterian tại Rye, New York. Ảnh: Getty Images. Barbara và chồng thưởng thức tuần trăng mật tại Sea Island, Georgia. Ảnh: Fox32chicago. Barbara cùng chồng George H.W. Bush sinh hạ được 6 người con. Trong ảnh là cựu Tổng thống George W. Bush (Bush con) khi còn nhỏ. Ảnh: Getty images. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush cùng chồng George H.W. Bush và con trai George W. Bush tại Rye, New York năm 1955. Ảnh: Reuters. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush cùng chồng George H.W. Bush và các con chụp chung năm 1956. Ảnh: Reuters. Bà Barbara Bush (ngoài cùng bên trái) và ông George H.W. Bush chụp với con trai George W. Bush khi còn nhỏ và bố mẹ chồng ở Midland, Texas. Ảnh: Reuters. Năm 1989, cựu Đệ nhất phu nhân thành lập Quỹ Barbara Bush về xóa mù chữ để cổ vũ các bậc cha mẹ đọc sách cho con cái. Ảnh: Getty images. Barbara và George H.W. Bush chụp tại thời điểm năm 1945 khi cả gia đình chuyển đến bang Texas – nơi ông George H.W. Bush đã gây dựng được ảnh hưởng to lớn trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ. Ảnh: AP. Barbara luôn sánh vai cùng chồng trong sự nghiệp của ông. Hình ảnh này được chụp vào ngày 6/6/ 1964 khi George H.W. Bush đang chạy đua để trở thành nghị sỹ đảng Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP. 056b92ca17194478dfb426614f04472d/5ad9e6c4/2018_04_18/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/Former_first_lady_Barbara_Bush_dies_at_92.mp4

