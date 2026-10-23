Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 11h ngày 23/10 (theo giờ địa phương), siêu bão Champi đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 15 km/giờ, và cách đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa khoảng 170 km. Áp suất trung tâm của cơn bão là 955 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm là 40 mét/giây, và tốc độ gió tức thời tối đa là 60 mét/giây.

Siêu bão Champi được cho là làm gián đoạn nhiều hệ thống giao thông tại Nhật Bản - Ảnh: NHK

Hiện tại, quần đảo Sakishima được xác định đang nằm trong phạm vi ảnh hưởng của siêu bão. Dự báo trong ngày hôm nay, gió sẽ giật dữ dội hơn nữa, với tốc độ gió tối đa đạt 40 mét/giây và tốc độ gió tức thời tối đa đạt 55 mét/giây - có nguy cơ một số nhà cửa bị đổ sập. Ngoài ra, biển động dữ dội và sóng cao lên đến 12 mét được dự báo có thể xảy ra tại quần đảo Sakishima, tỉnh Okinawa và quần đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima. Lượng mưa dự kiến ​​trong 24 giờ tới - tính đến sáng ngày mai (24/10), có thể đạt mức 250 mm ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Okinawa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước khả năng gió giật dữ dội, sóng lớn, triều cường dâng cao và khả năng sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mưa bão và thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về siêu bão.

Theo các thông tin mới nhất, siêu bão Champi dù chưa đổ bộ vào Nhật Bản, nhưng đang trực tiếp làm đảo lộn và đình trệ hệ thống giao thông tại khu vực phía Nam Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Okinawa. Do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, các tỉnh thuộc Kyushu và phía Tây Nhật Bản cũng đang được đặt trong trạng thái báo động cao về giao thông từ cuối tuần này. Đến nay, các hãng hàng không lớn của Nhật Bản như Japan Airlines, ANA, Skymark..., đã phải hủy bỏ hơn 100 chuyến bay, chủ yếu là các chuyến bay nội địa, trong khoảng thời gian từ ngày 22 - 25/10, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 11.000 hành khách.

Tốc độ gió tức thời tối đa tại các khu vực của Nhật Bản tính đến 12 giờ trưa nay - Ảnh: NHK

Bên cạnh đó, các tuyến tàu phà kết nối đảo chính Okinawa với quần đảo Sakishima (như đảo Ishigaki, Miyako, Yonaguni) cũng đã phải tạm dừng hoạt động. Trong khi hệ thống tàu điện tại khu vực Okinawa cũng bị gián đoạn do bão có nguy cơ làm đổ cột điện.

Đáng chú ý, cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với tên gọi “Keen Sword” - vốn đang diễn ra tại các hòn đảo của Nhật Bản cũng bị gián đoạn, do ảnh hưởng của siêu bão. Đây là cuộc cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần, với sự tham gia của khoảng 56.000 quân nhân Nhật Bản và Mỹ, cùng các lực lượng quân sự từ 5 quốc gia khác, trong đó có Philippines và Australia. Nội dung cuộc tập trận này tập trung vào các bài diễn tập về khả năng phòng thủ của Nhật Bản thông qua các hoạt động phối hợp trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm cả các bài tập phòng thủ tên lửa và đổ bộ đường biển.

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết các hoạt động huấn luyện đang được điều chỉnh hàng ngày nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả toàn bộ các lực lượng tham gia.