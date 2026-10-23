English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản ban hành cảnh báo nghiêm trọng trước siêu bão Champi

Thứ Sáu, 11:48, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơn bão số 30 (có tên gọi quốc tế là Champi) đang tiến gần đến quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, kèm theo mưa lớn và gió giật dữ dội. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, vào lúc 11h ngày 23/10 (theo giờ địa phương), siêu bão Champi đang di chuyển theo hướng bắc - tây bắc với tốc độ 15 km/giờ, và cách đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa khoảng 170 km. Áp suất trung tâm của cơn bão là 955 hectopascal, tốc độ gió tối đa gần tâm là 40 mét/giây, và tốc độ gió tức thời tối đa là 60 mét/giây.

nhat ban ban hanh canh bao nghiem trong truoc sieu bao champi hinh anh 1
Siêu bão Champi được cho là làm gián đoạn nhiều hệ thống giao thông tại Nhật Bản - Ảnh: NHK

Hiện tại, quần đảo Sakishima được xác định đang nằm trong phạm vi ảnh hưởng của siêu bão. Dự báo trong ngày hôm nay, gió sẽ giật dữ dội hơn nữa, với tốc độ gió tối đa đạt 40 mét/giây và tốc độ gió tức thời tối đa đạt 55 mét/giây - có nguy cơ một số nhà cửa bị đổ sập. Ngoài ra, biển động dữ dội và sóng cao lên đến 12 mét được dự báo có thể xảy ra tại quần đảo Sakishima, tỉnh Okinawa và quần đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima. Lượng mưa dự kiến ​​trong 24 giờ tới - tính đến sáng ngày mai (24/10), có thể đạt mức 250 mm ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Okinawa.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân hết sức cảnh giác trước khả năng gió giật dữ dội, sóng lớn, triều cường dâng cao và khả năng sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mưa bão và thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về siêu bão.

Theo các thông tin mới nhất, siêu bão Champi dù chưa đổ bộ vào Nhật Bản, nhưng đang trực tiếp làm đảo lộn và đình trệ hệ thống giao thông tại khu vực phía Nam Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Okinawa. Do hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, các tỉnh thuộc Kyushu và phía Tây Nhật Bản cũng đang được đặt trong trạng thái báo động cao về giao thông từ cuối tuần này. Đến nay, các hãng hàng không lớn của Nhật Bản như Japan Airlines, ANA, Skymark..., đã phải hủy bỏ hơn 100 chuyến bay, chủ yếu là các chuyến bay nội địa, trong khoảng thời gian từ ngày 22 - 25/10, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 11.000 hành khách.

nhat ban ban hanh canh bao nghiem trong truoc sieu bao champi hinh anh 2
Tốc độ gió tức thời tối đa tại các khu vực của Nhật Bản tính đến 12 giờ trưa nay - Ảnh: NHK

Bên cạnh đó, các tuyến tàu phà kết nối đảo chính Okinawa với quần đảo Sakishima (như đảo Ishigaki, Miyako, Yonaguni) cũng đã phải tạm dừng hoạt động. Trong khi hệ thống tàu điện tại khu vực Okinawa cũng bị gián đoạn do bão có nguy cơ làm đổ cột điện. 

Đáng chú ý, cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với tên gọi “Keen Sword” - vốn đang diễn ra tại các hòn đảo của Nhật Bản cũng bị gián đoạn, do ảnh hưởng của siêu bão. Đây là cuộc cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần, với sự tham gia của khoảng 56.000 quân nhân Nhật Bản và Mỹ, cùng các lực lượng quân sự từ 5 quốc gia khác, trong đó có Philippines và Australia. Nội dung cuộc tập trận này tập trung vào các bài diễn tập về khả năng phòng thủ của Nhật Bản thông qua các hoạt động phối hợp trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm cả các bài tập phòng thủ tên lửa và đổ bộ đường biển.

Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho biết các hoạt động huấn luyện đang được điều chỉnh hàng ngày nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả toàn bộ các lực lượng tham gia.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Siêu bão Champi tiến gần, Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp
Siêu bão Champi tiến gần, Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Siêu bão Champi đang áp sát bờ biển Trung Quốc, buộc các tỉnh ven biển như Chiết Giang và Phúc Kiến khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, trong đó có việc cho tàu thuyền về nơi tránh trú, tạm dừng các tuyến vận tải hành khách và dừng thi công trên biển.

Siêu bão Champi tiến gần, Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp

Siêu bão Champi tiến gần, Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp

VOV.VN - Siêu bão Champi đang áp sát bờ biển Trung Quốc, buộc các tỉnh ven biển như Chiết Giang và Phúc Kiến khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống, trong đó có việc cho tàu thuyền về nơi tránh trú, tạm dừng các tuyến vận tải hành khách và dừng thi công trên biển.

Siêu bão Champi đạt cường độ mạnh nhất
Siêu bão Champi đạt cường độ mạnh nhất

VOV.VN - Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) sáng 21/10 thông báo, siêu bão Champi (tiếng địa phương là Rosal) đang đạt cường độ mạnh nhất.

Siêu bão Champi đạt cường độ mạnh nhất

Siêu bão Champi đạt cường độ mạnh nhất

VOV.VN - Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) sáng 21/10 thông báo, siêu bão Champi (tiếng địa phương là Rosal) đang đạt cường độ mạnh nhất.

Philippines dự báo bão Champi có thể mạnh thành siêu bão
Philippines dự báo bão Champi có thể mạnh thành siêu bão

VOV.VN - Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) thông báo, bão nhiệt đới Champi đã suy yếu nhẹ nhưng dự kiến ​​mạnh trở lại thành siêu bão trước khi tiến vào Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai (20/10).

Philippines dự báo bão Champi có thể mạnh thành siêu bão

Philippines dự báo bão Champi có thể mạnh thành siêu bão

VOV.VN - Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) thông báo, bão nhiệt đới Champi đã suy yếu nhẹ nhưng dự kiến ​​mạnh trở lại thành siêu bão trước khi tiến vào Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày mai (20/10).

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ