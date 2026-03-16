Nhật Bản bắt đầu mở kho dự trữ dầu chiến lược

Thứ Hai, 15:53, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 16/3, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu giải phóng đợt dầu đầu tiên từ kho dự trữ quốc gia nhằm bình ổn giá nhiên liệu trong nước. 

Lô dầu đầu tiên này được lấy từ phần dự trữ bắt buộc mà các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân Nhật Bản có nghĩa vụ duy trì, với số lượng tương đương 15 ngày tiêu thụ trung bình của nước này. Theo quy định của Nhật Bản, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân có nghĩa vụ dự trữ tối thiểu lượng dầu tương đương 70 ngày tiêu thụ trung bình. Sau đợt mở kho hôm nay, các doanh nghiệp này còn lượng dự trữ tương đương 55 ngày tiêu thụ.

nhat ban bat dau mo kho du tru dau chien luoc hinh anh 1
Một kho dự trữ dầu quốc gia của Nhật Bản tại Hokkaido. (Ảnh: Jiji Press)

Sau các doanh nghiệp tư nhân, một lượng dầu tương đương 1 tháng tiêu thụ cũng sẽ được xuất kho từ kho dự trữ chiến lược quốc gia của Nhật Bản. Tổng lượng dầu được giải phóng từ cả hai nguồn trên tương đương khoảng 80 triệu thùng.

Về mục đích của việc mở kho dầu lần này và các biện pháp cụ thể nhằm giữ ổn định thị trường trong nước, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết: “Trong bối cảnh giá xăng có nguy cơ tăng mạnh do giá dầu thô tăng cao, Chính phủ đang nỗ lực duy trì giá xăng bán lẻ trung bình trên toàn quốc ở mức 170 yên/lít, đồng thời ổn định giá các loại nhiên liệu khác như dầu nặng, dầu nhẹ và dầu hỏa. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ sử dụng phần còn lại của Quỹ bình ổn giá nhiên liệu để ứng phó với tình hình hiện nay”.

Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản cho biết do eo biển Hormuz trên thực tế đã bị phong tỏa, bắt đầu từ ngày 20/3, số lượng tàu chở dầu đến Nhật Bản dự kiến sẽ giảm mạnh. Vì vậy, nước này có thể phải cân nhắc tiếp tục xả kho dự trữ dầu trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, giới chuyên gia bày tỏ hoài nghi, đặt câu hỏi liệu quyết định mở kho dự trữ dầu của Nhật Bản, cũng như của 32 nước thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), có thể giúp thị trường dầu thô ổn định trở lại hay không nếu xung đột với Iran tiếp tục kéo dài.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Nền tảng du lịch trực tuyến nào được hài lòng nhất tại Nhật Bản?

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

VOV.VN - Nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) được người dùng hài lòng nhất tại Nhật Bản là ikyu.com; trong khi Trip.com vươn lên trở thành OTA được người Nhật Bản yêu thích khi đặt dịch vụ du lịch nước ngoài.

Nhật Bản thiết lập cơ chế phòng thủ “Lá chắn UAV duyên hải”

VOV.VN - Trong khuôn khổ hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ và khả năng răn đe, cũng như trong xu thế thế giới sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào chiến đấu, Nhật Bản cũng đã lên kế hoạch sử dụng khí tài này để thiết lập một hệ thống phòng thủ mới. 

VOV.VN - Trong khuôn khổ hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ và khả năng răn đe, cũng như trong xu thế thế giới sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào chiến đấu, Nhật Bản cũng đã lên kế hoạch sử dụng khí tài này để thiết lập một hệ thống phòng thủ mới. 

Nhật Bản phản ứng nhanh trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vào ngày 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng kịp thời nhằm ứng phó với tình huống này.

VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vào ngày 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng kịp thời nhằm ứng phó với tình huống này.

