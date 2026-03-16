Nhật Bản chưa quyết định điều chiến hạm sang eo biển Hormuz

Tại phiên họp Thượng viện Nhật Bản hôm nay (16/3), trả lời câu hỏi chất vấn của các Thượng nghị sỹ xung quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước phụ thuộc vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong đó có Nhật Bản, điều chiến hạm đến eo biển này để tham gia bảo đảm an ninh hàng hải, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định "đến thời điểm hiện nay, Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc phái các tầu hộ tống đến eo biển Hormuz".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản vẫn để ngỏ khả năng về vấn đề này. Thủ tướng Takaichi cho rằng: "Chính phủ đang xem xét có thể làm được gì trong khuôn khổ luật pháp Nhật Bản, cũng như đang cân nhắc việc làm như thế nào để đảm bảo an toàn cho các tàu bè, thủy thủ của Nhật Bản đang có hải trình tại eo biển Hormuz".

Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh, không chờ đến khi có yêu cầu từ phía Mỹ, trong nhiều ngày qua, các bộ ngành và cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản cũng đang thảo luận về các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tại tuyến giao thông hàng hải chiến lược này và sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp.