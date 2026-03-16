Nhật Bản chưa quyết định điều chiến hạm sang eo biển Hormuz

Thứ Hai, 20:50, 16/03/2026
VOV.VN - Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước điều chiến hạm đến eo biển Hormuz đã trở thành chủ đề nóng tại Quốc hội Nhật Bản. Tuy nhiên, Chính phủ nước này vẫn giữ thái độ thận trọng.

Tại phiên họp Thượng viện Nhật Bản hôm nay (16/3), trả lời câu hỏi chất vấn của các Thượng nghị sỹ xung quanh việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước phụ thuộc vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong đó có Nhật Bản, điều chiến hạm đến eo biển này để tham gia bảo đảm an ninh hàng hải, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định "đến thời điểm hiện nay, Nhật Bản chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc phái các tầu hộ tống đến eo biển Hormuz".

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc phái các tầu hộ tống đến eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản vẫn để ngỏ khả năng về vấn đề này. Thủ tướng Takaichi cho rằng: "Chính phủ đang xem xét có thể làm được gì trong khuôn khổ luật pháp Nhật Bản, cũng như đang cân nhắc việc làm như thế nào để đảm bảo an toàn cho các tàu bè, thủy thủ của Nhật Bản đang có hải trình tại eo biển Hormuz".

Thủ tướng Takaichi cũng nhấn mạnh, không chờ đến khi có yêu cầu từ phía Mỹ, trong nhiều ngày qua, các bộ ngành và cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản cũng đang thảo luận về các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tại tuyến giao thông hàng hải chiến lược này và sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Ấn Độ chưa thảo luận với Mỹ về việc phối hợp lực lượng để mở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 16/3 khẳng định nước này chưa tham gia bất kỳ cuộc thảo luận song phương nào với Mỹ liên quan đến khả năng phối hợp lực lượng nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Đức không ủng hộ NATO tham gia bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

VOV.VN - Đức cho rằng NATO không nên đóng vai trò trong việc bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo liên minh quân sự này sẽ phải đối mặt với “tương lai rất tồi tệ” nếu không hỗ trợ Mỹ.

EU đề xuất mô hình Biển Đen để giải tỏa tắc nghẽn eo biển Hormuz

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một cơ chế tương tự “hành lang hàng hải Biển Đen” nhằm khôi phục lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới hiện bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.

