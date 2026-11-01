Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vụ thử bom chùm của Triều Tiên

Trong bài viết có tiêu đề “Triều Tiên thử nghiệm loại bom chùm phiên bản riêng, có khả năng tấn công trên diện rộng khi được lắp trên tên lửa đạn đạo”, tờ Sankei dẫn nguồn tin từ hãng Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, hôm qua, Tổng cục Tên lửa Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm để đánh giá uy lực của loại “bom chùm - Cluster bomb” được thiết kế để lắp trên tên lửa đạn đạo.

Hình ảnh vụ thử nghiệm bom chùm do KCNA đăng tải

Triều Tiên đã công bố hình ảnh cho thấy một tên lửa đạn đạo được phóng đi, với phần đầu đạn bung ra các quả bom con. Thử nghiệm đã chứng minh loại vũ khí nguy hiểm này có khả năng biến một khu vực rộng từ 12 đến 13 héc-ta thành "vùng đất bị thiêu rụi".

Trong khi đó, tờ Mainichi - một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, đưa tin, vào tháng 4 vừa qua, một cuộc thử nghiệm tương tự cũng đã được thực hiện dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tổng cục Tên lửa Triều Tiên cho biết loại đầu đạn này có nhiều biến thể khác nhau và trong năm 2026 này, có khả năng ít nhất 4 loại đầu đạn sẽ sẵn sàng để triển khai. Các đơn vị quân đội nước này có thể sử dụng tất cả các chủng loại tùy theo yêu cầu tác chiến.

Bom chùm là loại vũ khí gây tranh cãi do khả năng sát thương không phân biệt trên diện rộng và còn có cả nguy cơ từ các quả bom con không nổ gây thương vong cho dân thường. Mặc dù Công ước quốc tế chống bom - đạn chùm, có hiệu lực từ năm 2010, đã cấm việc sử dụng và sản xuất loại vũ khí này, nhưng Triều Tiên không phải là quốc gia tham gia công ước nêu trên.