Nhật Bản đề xuất Sáng kiến “Cầu nối châu Á” với ASEAN về công nghệ tiên tiến

Theo lộ trình, Thủ tướng Takaichi ​​sẽ có chuyến thăm Philippines và Trung Quốc kéo dài trong bốn ngày, bắt đầu từ ngày 16/11, và vào ngày 17, bà sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh AZEC tại Manila, Thủ đô của Philippines - nơi các nước Đông Nam Á, Nhật Bản và Australia sẽ thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ đề xuất Sáng kiến “Cầu nối châu Á” nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung với ASEAN trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến - Ảnh: Jiji press.

Tại hội nghị, nhà lãnh đạo Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất Sáng kiến “Cầu nối châu Á” - một kế hoạch trong đó các công ty và viện nghiên cứu tại Nhật Bản và các nước Đông Nam Á sẽ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và khử carbon. Trong bối cảnh các nước láng giềng cũng đang tăng cường khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này, Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một khuôn khổ nghiên cứu và ứng dụng xã hội chung với các nước Đông Nam Á, cũng như các đối tác khác để giành thị phần.

Ngoài ra, Thủ tướng Takaichi cũng sẽ tham dự các cuộc họp thượng đỉnh liên quan đến ASEAN tại Manila, cũng như cuộc họp thượng đỉnh của nhóm Quad - một khuôn khổ đối thoại an ninh, bao gồm Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ.

Bắt đầu từ ngày 18/11, nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ thực hiện chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào năm ngoái, và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến.

Trong bối cảnh quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc thời gian gần đây có nhiều diễn biến căng thẳng sau phát ngôn của bà Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan, dư luận Nhật Bản đang đặt nhiều sự chú ý vào những động thái có thể hướng tới cải thiện mối quan hệ song phương của nhà lãnh đạo Nhật Bản, bao gồm cả việc tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.