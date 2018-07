Nhật Bản hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, ít nhất 24 người thiệt mạng

Ngay sau khi phải hứng chịu thảm họa mưa lũ và lở đất hồi đầu tháng 7 vừa qua, làm ít nhất 219 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị mất tích, Nhật Bản tiếp tục trải qua đợt khí hậu khắc nghiệt khi nắng nóng kỷ lục kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.

Nắng nóng kỷ lục tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Vào hôm qua (18/7), đã có 8 người thiệt mạng vì sốc nhiệt ở 8 địa phương khác nhau, và gần 2.400 người khác phải nhập viện do say nắng và sốc nhiệt, trong đó Osaka là nơi có số lượng người phải nhập viện nhiều nhất với 752 trường hợp, tiếp sau là thủ đô Tokyo với 704 trường hợp, và tại tỉnh Aichi là 687 trường hợp.

Trước đó hôm 17/7, tại Nhật Bản cũng đã có 6 người thiệt mạng vì sốc nhiệt. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa của Tokyo đã nhận tới khoảng 2.900 cuộc gọi khẩn cấp, mức cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch vụ khẩn cấp này hoạt động vào năm 1936.

Như vậy, kể từ sau thảm họa mưa lũ tại các khu vực miền tây đến nay, tại Nhật Bản đã có ít nhất 24 người thiệt mạng vì nắng nóng kéo dài, gần 10.000 người khác phải nhập viện do say nắng.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, nhiệt độ cao nhất trong cả nước được ghi nhận vào hôm 18/7 là tại thành phố Tajima và thành phố Mino, của tỉnh Gifu, ở mức lần lượt là 40,7 độ C và 40,6 độ C. Đây cũng là mức cao nhất trong gần 5 năm qua. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ trước tới nay được ghi nhận tại Nhật Bản là đợt nắng nóng hồi tháng 8/2013, khi đó nhiệt độ tại tỉnh Kochi lúc đó được ghi nhận ở mức 41 độ C.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, đợt nắng nóng có thể sẽ kéo dài từ nay đến hết tuần, tiếp tục gây khó khăn cho hoạt động cứu trợ ở các khu vực bị tàn phá bởi lũ lụt và lở đất, nhất là tại các địa phương như Hiroshima, Okayama, Ehime và Osaka. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, đến nay, vẫn còn khoảng gần 5.000 người đang phải sơ tán tạm thời trong các trung tâm ở 16 điểm khác nhau, trong khi vẫn còn nhiều người thiếu nước sinh hoạt./.

Nắng nóng kỷ lục, đường phố Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh“ VOV.VN - Sáng 5/7, các tuyến phố của Hà Nội vắng bóng người, hàng quán thưa thớt. Một số điểm tham quan, du lịch cũng vắng khách vì nắng nóng.