Những nỗ lực giải bài toán năng lượng sạch tại Nhật Bản không chỉ giới hạn ở năng lượng mặt trời hay năng lượng gió, địa nhiệt… mà còn là các nguồn năng lượng không bị phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, đặc biệt là những loại có nguồn gốc thực vật.

Trong số đó, cỏ lau, tên khoa học là Erianthus - một loại thực vật thuộc họ lúa có nguồn gốc từ khu vực châu Á và các vùng lân cận, đang được coi là nguồn năng lượng đầy tiềm năng. Công ty Phát triển nguồn điện Nhật Bản (J-Power) – một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, đã bắt đầu trồng loại cây này từ 4 năm trước với mục đích sử dụng làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Viên nén Erianthus. (Ảnh: NHK)

Đặc điểm nổi bật nhất của cỏ lau chính là tốc độ tăng trưởng nhanh và khả năng phát triển mà không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Các phần lá cây sau thu hoạch sẽ được nghiền nhỏ và chế biến thành loại nhiên liệu dạng viên trụ nhỏ, gọi là "viên nén" (pellet). Những viên nén này được trộn cùng với than đá để làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Phương thức sản xuất điện sử dụng các nguồn tài nguyên có nguồn gốc từ động, thực vật như thế này được gọi là "điện sinh khối" (biomass power generation) và đang thu hút sự chú ý như một dạng năng lượng tái tạo. Ông Baba Yasunori – chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu công nghệ tài nguyên thực vật Nhật Bản khẳng định “cỏ dại cũng có thể trở thành nguồn năng lượng quý giá”.

Cỏ lau được trồng làm nhiên liệu tại Nhật Bản. (Ảnh: NHK)

“Cứ là thực vật, đều hữu dụng. Ví dụ như vào mùa Đông, chủ yếu chỉ có các loại quýt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể làm quýt lên men dễ dàng. Nói chung, hễ là thực vật hoặc thực phẩm, đều có thể chuyển hóa thành khí metan và năng lượng điện”, ông Baba Yasunori ví dụ.

Theo các chuyên gia, khi được chế biến thành dạng viên nén và đốt tại các nhà máy nhiệt điện, cỏ lau sẽ giải phóng khí carbon dioxide (CO2). Tuy nhiên, trong quá trình sinh trưởng, loại cỏ này lại hấp thụ CO2, do đó, nếu xét trên tổng thể, lượng khí CO2 thải ra sẽ thấp hơn so với trường hợp chỉ sử dụng than đá làm nhiên liệu.

Đặc biệt, loại cây này còn được kỳ vọng sẽ góp phần vào việc nội địa hóa nguồn năng lượng, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, đồng thời góp phần giải bài toán về năng lượng sạch.