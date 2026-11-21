Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng liên tiếp xảy ra, một doanh nghiệp Nhật Bản vừa công bố một công nghệ bảo mật mới, cho phép xử lý các thông tin quan trọng không thể thiếu để phân tích lỗ hổng hệ thống ngay trong môi trường nội địa do chính công ty này quản lý.

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) - tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin lớn nhất Nhật Bản, vừa công bố một công nghệ bảo mật mới, thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học và nhiều giới khác. Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các giả thuyết về tác động của các cuộc tấn công mạng, đồng thời tự động phân tích và kiểm chứng vấn đề.

Điểm đặc biệt là hệ thống này không phụ thuộc vào các loại AI hiệu năng cao (Frontier AI) từ nước ngoài, nhờ đó, các thông tin nhạy cảm và thiết yếu cho quá trình phân tích không bị đưa ra các quốc gia khác khi lưu trữ trên các nền tảng đám mây quốc tế, mà được xử lý hoàn toàn trong môi trường nội địa do công ty kiểm soát.

NTT giới thiệu các công nghệ kết hợp AI và điều khiển học. (Ảnh NHK)

Theo các chuyên gia, đối với các cuộc tấn công mạng, tư duy truyền thống, với việc chỉ thực hiện biện pháp đối phó sau khi lỗ hổng bảo mật được công bố, là không còn kịp thời. Bên cạnh đó, việc gửi thông tin mật lên các nền tảng đám mây ở nước ngoài, dù là vì mục đích đánh giá rủi ro, cũng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ đáng lo ngại. Do đó, công nghệ AI bảo mật mới này của NTT được đánh giá là vượt trội so với những công nghệ hiện có.

Tuy nhiên, ông Kishita Shingo – Giám đốc quy hoạch nghiên cứu của NTT, cho biết đây mới chỉ là khởi điểm.

“Gần đây, các vụ tấn công mạng liên tục gia tăng nguy hiểm. Trong bối cảnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nhanh chóng nâng cao tính an toàn và tốc độ phòng thủ mạng”, ông Kishita Shingo cho biết thêm.

Ngoài ra, NTT còn giới thiệu công nghệ sử dụng AI vật lý (physical AI) để dự đoán các tình huống và từ đó tự động điều chỉnh các thao tác. Công ty cho biết sẽ sớm ứng dụng các công nghệ này vào những công việc cụ thể trên thực tế.