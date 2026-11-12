Nhật Bản sẽ đi tiên phong về triển khai AI vật lý vào thực tiễn xã hội

Hôm nay (12/11), lãnh đạo 6 công ty liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý và điều khiển học đã được mời tới Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản. Trong phần trao đổi ý kiến với Thủ tướng Takaichi Sanae, đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ nhất quán của Chính phủ, từ giai đoạn nghiên cứu phát triển cho đến khâu thiết lập các cơ sở sản xuất hàng loạt.

Thủ tướng Takaichi bế một robot có đặc điểm mang lại cảm giác ấm áp như da người và có khả năng phản hồi khi được trò chuyện. Ảnh: FNN

Đáp lại, Thủ tướng Takaichi cho rằng “AI vật lý (Physical AI) không phải là công nghệ cướp đi công việc của con người, mà ngược lại, nó giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, đồng thời giảm bớt gánh nặng thể chất cho người lao động cũng như hạn chế các công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm”.

Bà Takaichi cũng khẳng định sẽ tập hợp sức mạnh từ cả khu vực công và tư nhân để đi trước thế giới trong việc thúc đẩy ứng dụng AI vật lý vào xã hội một cách bài bản, trên quy mô lớn, qua đó sẽ tạo ra động lực mới cho sự tăng trưởng. Liên quan việc phát triển AI, nhà lãnh đạo Nhật Bản nhấn mạnh: “Tôi có nhiều kỳ vọng vào các start-up. Đặc biệt, tôi mong muốn các bạn đảm nhiệm vai trò làm chủ và dẫn dắt trong hoạt động đầu tư trên nhiều lĩnh vực, bao gồm 17 lĩnh vực chiến lược do Chính phủ chỉ định”.

Nhân dịp này, một buổi trình diễn robot hình người - loại robot có khả năng tự vận hành các công việc tại nhà máy dựa trên dữ liệu do con người cung cấp, cũng đã được tổ chức. Tại đây, Thủ tướng Takaichi đã trải nghiệm tiếp xúc với một robot có đặc điểm mang lại cảm giác ấm áp như da người và có khả năng phản hồi khi được trò chuyện. Đây là loại robot hiện đang dần được đưa vào sử dụng tại các hộ gia đình, cũng như các cơ sở chăm sóc điều dưỡng của Nhật Bản.

Trong chiến lược phát triển mới, Chính phủ Nhật Bản đề ra mục tiêu chiếm lĩnh hơn 30% thị phần trên thị trường AI vật lý thế giới, tương đương 20.000 tỷ JPY (khoảng 130 tỷ USD) vào năm 2040 và với các bước đi hiện nay, mục tiêu này được đánh giá là hoàn toàn khả thi.