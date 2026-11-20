Khoảng 22h30 ngày 19/11 (giờ địa phương), ngay sau khi trở về từ chuyến công du Philippines và Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm diễn ra khi Tổng thống Trump đang ở trên chuyên cơ Không lực Một. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ ngày 23/9/2026. Ảnh: Jiji Press

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi chi tiết về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung và hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ - Trung - Nga. Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Ukraine”.

Bà Takaichi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tác động của các hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra đối với tình hình quốc tế, đồng thời thúc đẩy quan hệ đồng minh với Mỹ lên tầm cao mới và tăng cường hợp tác với các quốc gia có cùng quan điểm.