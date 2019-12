Nhật Bản sẽ viện trợ khoảng 3 tỷ USD cho các nước ASEAN

Số tiền 3 tỷ USD sẽ tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng của các nước ASEAN, trong đó 1,2 tỷ USD do Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ. Phần còn lại sẽ do các tổ chức tài chính tư nhân đảm nhiệm. Điều này được Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo trong một Hội nghị diễn ra vào ngày 2/12 tại Tokyo, Nhật Bản.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản diễn ra ngày 4/11/2019 tại Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Ngoại trưởng Motegi cho biết viện trợ này sẽ cung cấp những lựa chọn mang tính kinh tế mới cho các nước ASEAN, thể hiện chính sách của Nhật Bản nhằm phát triển một nền kinh tế tự do và công bằng ở khu vực này. Đồng thời, đây cũng là mục đích làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thúc đẩy sáng kiến xây dựng khu vực Ấn Độ Dương cởi mở và tự do do chính phủ Nhật Bản đưa ra.



Tại đây, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Tohimitsu đã đề cập tới khuôn khổ của tự do thương mại trong đó có sự tham gia của Nhật Bản bao gồm Hiệp định tự do thương mại Nhật-Mỹ đã được ký kết trước đó. Ông nhấn mạnh rằng tăng cường thể chế tự do thương mại trong việc duy trì tăng trưởng bền vững của nền kinh tế thế giới là điều không thể thiếu trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Motegi cũng cho rằng Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là rất cần thiết đối với việc cấu trúc lên một nền kinh tế toàn cầu dựa trên nguyên tắc công bằng và trật tự.

Trước đó, Thủ tướng Abe Shinzo nhân dịp tham dự Hội nghị ASEAN+3 tổ chức tại Thái Lan đã đưa ra sáng kiến cấp vốn đầu tư nước ngoài cho các nước ASEAN, trong đó trung vào hoàn thiện cơ sở hạ tầng về điện, nước, đô thị và thông tin; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn cải thiện môi trường dịch vụ tài chính; xúc tiến các dự án tiết kiệm năng lượng thông qua chính sách đối phó với biến đổi khí hậu./.