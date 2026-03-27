Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Tại cuộc họp báo sau phiên họp Nội các ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: “Trong Lực lượng phòng vệ, vấn đề duy trì kỷ luật có tầm quan trọng vô cùng to lớn. Một sỹ quan trong lực lượng, người vốn phải tuân thủ luật pháp và mọi quy định, lại xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc và bị bắt giữ là điều không thể chấp nhận”.

Ông Koizumi cũng cho biết hoạt động điều tra đang được tiến hành khẩn trương, đồng thời khẳng định sẽ dựa theo kết quả điều tra để xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại họp báo. Ảnh: Jiji Press

Trước đó, vào ngày 24/3, trung úy Murata Koki, 23 tuổi, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, đóng quân tại tỉnh Miyazaki, đã bị bắt giữ và thừa nhận đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc bằng cách trèo qua bức tường từ tòa nhà liền kề. Sỹ quan này đã được di lý đến Cơ quan Kiểm sát Nhật Bản từ hôm 26/3.

Sau vụ việc, phía Trung Quốc đã gửi công hàm yêu cầu Nhật Bản nhanh chóng tiến hành điều tra, đưa ra giải thích thỏa đáng, đảm bảo an ninh ngoại giao và có biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Vụ việc xảy ra khi quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng sau phát ngôn về vấn đề Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.