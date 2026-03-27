Nhật Bản sẽ xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Thứ Sáu, 16:11, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản đã chính thức lên tiếng về việc một trung úy thuộc Lực lượng Phòng vệ bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản hôm 24/3 vừa qua.

Tại cuộc họp báo sau phiên họp Nội các ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro nhấn mạnh: “Trong Lực lượng phòng vệ, vấn đề duy trì kỷ luật có tầm quan trọng vô cùng to lớn. Một sỹ quan trong lực lượng, người vốn phải tuân thủ luật pháp và mọi quy định, lại xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc và bị bắt giữ là điều không thể chấp nhận”.

Ông Koizumi cũng cho biết hoạt động điều tra đang được tiến hành khẩn trương, đồng thời khẳng định sẽ dựa theo kết quả điều tra để xử lý nghiêm khắc sỹ quan xâm nhập Đại sứ quán Trung Quốc.

nhat ban se xu ly nghiem khac sy quan xam nhap Dai su quan trung quoc hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro tại họp báo. Ảnh: Jiji Press

Trước đó, vào ngày 24/3, trung úy Murata Koki, 23 tuổi, thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, đóng quân tại tỉnh Miyazaki, đã bị bắt giữ và thừa nhận đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc bằng cách trèo qua bức tường từ tòa nhà liền kề. Sỹ quan này đã được di lý đến Cơ quan Kiểm sát Nhật Bản từ hôm 26/3.

Sau vụ việc, phía Trung Quốc đã gửi công hàm yêu cầu Nhật Bản nhanh chóng tiến hành điều tra, đưa ra giải thích thỏa đáng, đảm bảo an ninh ngoại giao và có biện pháp ngăn ngừa tái diễn.

Vụ việc xảy ra khi quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng sau phát ngôn về vấn đề Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Ba Lan tạm thời đóng cửa không phận sau vụ xâm phạm không phận do khinh khí cầu
Ba Lan tạm thời đóng cửa không phận sau vụ xâm phạm không phận do khinh khí cầu

VOV.VN - Chính quyền Ba Lan mới đây đã tạm thời đóng cửa không phận dọc theo phần phía bắc biên giới với Belarus sau khi phát hiện các vật thể không xác định, được cho là khinh khí cầu xâm phạm không phận nước này.

Ba Lan tạm thời đóng cửa không phận sau vụ xâm phạm không phận do khinh khí cầu

Ba Lan tạm thời đóng cửa không phận sau vụ xâm phạm không phận do khinh khí cầu

VOV.VN - Chính quyền Ba Lan mới đây đã tạm thời đóng cửa không phận dọc theo phần phía bắc biên giới với Belarus sau khi phát hiện các vật thể không xác định, được cho là khinh khí cầu xâm phạm không phận nước này.

Hàn Quốc lại tố binh sĩ Triều Tiên xâm phạm ranh giới quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (24/10) cho biết binh lính CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục có hành vi vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL).

Hàn Quốc lại tố binh sĩ Triều Tiên xâm phạm ranh giới quân sự

Hàn Quốc lại tố binh sĩ Triều Tiên xâm phạm ranh giới quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (24/10) cho biết binh lính CHDCND Triều Tiên lại tiếp tục có hành vi vượt qua ranh giới quân sự liên Triều (MDL).

Litva triệu tập nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc xâm phạm không phận

VOV.VN - Litva ngày 23/10 đã triệu tập một nhà ngoại giao Nga để phản đối vụ việc mà Vilnius cho là hai máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận nước này, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc và khẳng định không có hành vi vi phạm nào xảy ra.

Litva triệu tập nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc xâm phạm không phận

Litva triệu tập nhà ngoại giao Nga sau cáo buộc xâm phạm không phận

VOV.VN - Litva ngày 23/10 đã triệu tập một nhà ngoại giao Nga để phản đối vụ việc mà Vilnius cho là hai máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận nước này, trong khi Moscow bác bỏ cáo buộc và khẳng định không có hành vi vi phạm nào xảy ra.

