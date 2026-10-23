Nhật Bản siết quy định về thu hồi đất được coi là quan trọng với an ninh quốc gia

Tại cuộc họp Nội các vừa diễn ra, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua dự luật sửa đổi Luật Quản lý Sử dụng Đất đai Quan trọng nhằm tăng cường các quy định về việc thu hồi đất đai và các tài sản khác được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Nhật Bản tăng cường các quy định về việc thu hồi đất đai được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Theo những nội dung sửa đổi, luật mới đưa ra những quy định liên quan các khu vực được cho là “nhạy cảm”, trong phạm vi khoảng 1 km xung quanh các cơ sở quan trọng chứa thiết bị chính xác, như máy bay chiến đấu, hay hệ thống radar, và các đảo không người ở gần biên giới (thuộc chủ quyền của Nhật Bản) - đặc biệt là những nơi được đánh giá có độ rủi ro cao trước các mối đe dọa vũ khí mới, như máy bay không người lái…, sẽ là những “khu vực được quản lý nghiêm ngặt”, và áp dụng các biện pháp kiểm soát phòng ngừa ngay từ đầu.

Theo đó, khi thực hiện hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tòa nhà trong khu vực này, các bên tham gia bắt buộc phải đăng ký và báo cáo trước cho chính phủ, kê khai rõ ràng danh tính, quốc tịch của người mua và mục đích sử dụng đất cụ thể. Quy định này ràng buộc tất cả người mua, bao gồm cả công dân, doanh nghiệp Nhật Bản lẫn các cá nhân và tổ chức nước ngoài.

Chính phủ có quyền điều tra lý lịch tư pháp, dòng tiền và các mối quan hệ của chủ sở hữu đất nếu nghi ngờ có hành vi thu thập tình báo, hoặc chuẩn bị phá hoại. Nếu phát hiện đất đai được sử dụng vào mục đích gây tổn hại đến an ninh quốc gia, chính phủ có quyền ra lệnh đình chỉ hoạt động, thậm chí thực hiện các thủ tục thu hồi đất.

Ngoài ra, luật mới cũng bổ sung hàng loạt địa điểm mang tính biểu tượng chính trị và điều hành trung ương tại Tokyo vào danh mục khu vực giám sát an ninh đất đai, bao gồm Cung điện Hoàng gia, Tòa nhà Quốc hội, Văn phòng Thủ tướng, và các trụ sở của các cơ quan quản lý và ứng phó khủng hoảng quốc gia.

Mọi hành vi cố tình thực hiện giao dịch nhà đất trái phép, không xin phép hoặc dùng các biện pháp gian lận để giành quyền sở hữu trong vùng quy hoạch sẽ phải đối mặt với hình phạt tù giam lên đến 3 năm, hoặc phạt tiền tối đa lên đến 3 triệu yên (khoảng gần 500 triệu đồng).

Bên cạnh đó, luật mới cũng quy định Chính phủ Nhật Bản có quyền bác bỏ giao dịch nếu bên mua thuộc diện đe dọa an ninh, về nguyên tắc sẽ từ chối chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức chịu ảnh hưởng quyết định bởi chính phủ nước ngoài, quân nhân hoặc người làm việc cho lực lượng vũ trang nước ngoài, và bất kỳ cá nhân/tổ chức nào dự kiến sử dụng đất vào các mục đích gây tổn hại đến chức năng an ninh của cơ sở quốc phòng. Chính phủ Nhật Bản đang đặt mục tiêu thông qua dự luật sửa đổi này ngay trong kỳ họp Quốc hội hiện đang diễn ra.