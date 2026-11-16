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Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường khả năng phòng thủ

Thứ Hai, 11:13, 16/11/2026
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VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ xây dựng một kế hoạch mới mang tên “Tầm nhìn trí tuệ nhân tạo (AI) quốc phòng”, dự kiến sẽ được hoàn thiện ngay trong tháng 11 này, nhằm đẩy mạnh ứng dụng AI và tăng cường khả năng phòng thủ đất nước.

 

Phát biểu trước báo giới tại Căn cứ Kurihama - thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, tại tỉnh Kanagawa ngày 15/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết, cơ quan này đang xây dựng một kế hoạch mới mang tên “Tầm nhìn AI quốc phòng”, nhằm cập nhật và tạo ra các hướng dẫn mới về AI cho các nhân viên của bộ, cũng như Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

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Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ sử dụng AI để tăng cường khả năng phòng thủ đất nước

Theo ông Koizumi, kế hoạch này sẽ cập nhật những chính sách cơ bản được ban hành từ tháng 7/2024 và dự kiến được công bố chính thức vào tháng 11 này, trong đó nhấn mạnh công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng và làm thay đổi các phương thức bảo vệ đất nước, đòi hỏi Nhật Bản phải đưa AI vào sử dụng thực tiễn tại các đơn vị tác chiến, thay vì chỉ dừng lại ở mức định hướng.

Đáng chú ý, “Tầm nhìn AI quốc phòng” sẽ bao gồm ba trụ cột chính, trong đó yếu tố “con người giữ quyền đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về kết quả sử dụng AI”. Cùng với đó là nguyên tắc “Biến dữ liệu thành sức mạnh để bảo vệ đất nước” - hệ thống sẽ tích hợp và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ thu thập từ vệ tinh, radar, cảm biến và phương tiện không người lái (UAV) để giúp các chỉ huy đưa ra quyết định tác chiến nhanh chóng. Ngoài ra, nguyên tắc “Cân bằng giữa triển khai nhanh chóng và đảm bảo an toàn của AI” - đặt mục tiêu thúc đẩy ứng dụng AI rộng rãi vào thực tế, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ tính bảo mật, đồng thời hướng tới chủ quyền AI (ưu tiên công nghệ nội địa kết hợp chọn lọc công nghệ đồng minh để tránh phụ thuộc quá mức).

Theo lộ trình, từ tháng 3/2027, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản sẽ chính thức đưa AI vào vận hành trong hệ thống cảnh báo và kiểm soát tự động nhằm phát hiện và nhận diện mục tiêu. Bộ Tư lệnh Tác chiến Chung của Nhật Bản (J-JOC) cũng sẽ ứng dụng AI để phối hợp giữa các quân chủng, hỗ trợ phòng thủ tên lửa, vận hành các thiết bị bay không người lái và quản lý hậu cần.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến cũng sẽ đưa nội dung đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu vào đợt sửa đổi 3 văn kiện an ninh quốc phòng chủ chốt dự kiến hoàn tất vào tháng 12 năm nay, nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những thay đổi của môi trường an ninh.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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