Nhật Bản tăng cường hành động đối phó Trung Quốc tại Biển Hoa Đông

Từ đầu năm nay, Nhật Bản cho rằng Trung Quốc gia tăng mạnh mẽ hoạt động, phái ngư thuyền, tàu hải cảnh xâm nhập khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây hành vi trái pháp luật và xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản. Do đó, Nhật Bản sẽ kiên trì hành động bảo vệ chủ quyền.

Ảnh: Maritime Issues

Theo Chính phủ Nhật Bản, Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở khu vực biển Hoa đông trong vòng 3 tháng kể từ trung tuần tháng 5 và sẽ bãi bỏ lệnh cấm này trong trung tuần tháng 8 này. Thông tin dự kiến sẽ được công bố vào ngày 16/8 tới.



Nhật Bản cho rằng theo Hiệp định nghề cá Nhật-Trung, thì khu vực Trung Quốc cấm thuộc vùng Đăc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, vì vậy, việc ngư thuyền của Trung Quốc đánh bắt cá khu vực này là vi phạm pháp luật.

Theo Lực lượng an ninh Biển Nhật Bản, từ đầu tháng 8/2016 đến nay đã có khoảng 200-300 ngư thuyền của Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư. Tiếp theo ngư thuyền là tàu thuộc chính quyền Trung Quốc xâm nhập. Chỉ trong 4 ngày gần đây đã có 28 tàu của chính quyền Trung Quốc xâm nhập, nếu tính cả trước đó có tới 72 tàu.

Nhật Bản cho rằng, chính quyền Trung Quốc do lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa hai nước nên có khả năng tới đây sẽ tạm thời không cho các ngư thuyền của Trung Quốc xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư trong một thời gian.

Tuy nhiên, từ đầu năm tới nay, tàu Trung Quốc tăng cường xâm nhập khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Do đó, trong nội bộ đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản đã có động thái hối thúc Bộ phòng vệ Nhật Bản thực hiện diễn tập chung Nhật-Mỹ tại khu vực này nhằm đối phó Trung Quốc trong tình huống xấu nhất.

Bên cạnh tăng cường hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ, Lực lượng an ninh Biển Nhật Bản cũng đã bố trí tàu tuần tra, máy bay P3C duy trì hoạt động cảnh báo, giám sát tại khu vực Senkaku/Điếu ngư.

Trong trường hợp Lực lượng an ninh Biển khó đối phó với hành vi của Trung Quốc, có khả năng lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ tham gia theo phương châm hành động bảo vệ an ninh bờ biển. Tuy nhiên, một lựa chọn tốt nhất là tăng cường cảnh giới do hợp tác Nhật-Mỹ thực hiện.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại Nhật Bản trong một phát biểu gần đây cũng cho biết các ngư thuyền của Trung Quốc có sự hỗ trợ của lực lượng hải quân có khả năng sẽ xâm nhập nhiều hơn khu vực Senkaku/Điếu Ngư. Trong trường hợp này Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ thông tin cùng Mỹ để hợp tác hành động./.