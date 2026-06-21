Nhật Bản tăng lệ phí cấp visa và lời giải cho bài toán quá tải du lịch

Theo quyết định của Chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1/7/2026, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh 1 lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 JPY hiện nay lên 15.000 JPY (tương đương khoảng 2,5 triệu VND), thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 JPY (khoảng 5 triệu VND), thay vì 6.000 Yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây.

Phủ Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: VOV Tokyo

Bên cạnh đó, các loại lệ phí liên quan đến visa khác cũng có khả năng tăng gấp nhiều chục lần, trong đó, lệ phí xin thay đổi tư cách lưu trú có thể sẽ tăng từ 6.000 JPY hiện nay lên đến 100.000 JPY, lệ phí xin quyền vĩnh trú có thể sẽ tăng gấp 30 lần, lên tới 300.000 JPY (tương đương khoảng 50 triệu VND)

Trả lời báo chí về vấn đề này, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh quyết định này là nhằm để đối phó với tình trạng vật giá leo thang và đồng nội tệ Nhật Bản mất giá hiện nay. Ông Motegi còn cho biết thêm:

“Chúng tôi cũng đã cân nhắc tới nhiều ảnh hưởng của quyết định này, từ đó nghĩ rằng chưa có ảnh hưởng ngay tới vấn đề du khách nước ngoài tới Nhật Bản”.

Giới quan sát cho rằng, mặc dù “chưa có ảnh hưởng ngay” như lời Bộ trưởng Motegi nêu trên, nhưng trong một tương lai gần, quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến quyết định đi du lịch Nhật Bản của du khách nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Ngoài ra, đây cũng được cho là vấn đề cần đặc biệt lưu ý đối với những người nước ngoài đang và sẽ sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.