Nhật Bản thắt chặt an ninh cho chuyến thăm của Tổng thống Trump

Đây là con số kỉ lục lực lượng an ninh được huy động cho một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Nhật Bản. Số lượng cảnh sát được huy động lớn do Tổng thống Donald Trump không chỉ đến thủ đô Tokyo mà còn đến các tỉnh lân cận là Chiba và Kanagawa. Một số đoạn đường cao tốc ở thủ đô sẽ tạm thời bị đóng cửa, trong khi sở cảnh sát thành phố kêu gọi các tài xế làm theo hướng dẫn của lực lượng an ninh.

Cảnh sát Nhật Bản được triển khai để đảm bảo an ninh. Ảnh: NHK

Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội đàm chính thức với Thủ tướng Shinzo Abe vào ngày 27/5. Hai bên sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa gần đây của nước này.



Ngoài ra, thương mại cũng nằm trong ưu tiên trong chương trình nghị sự lần này trong bối cảnh hai nước đang tiến hành đàm phán song phương. Tổng thống Trump sẽ yết kiến Nhật Hoàng Naruhito trước khi hội đàm chính thức với Thủ tướng Shinzo Abe./.