Nhật Bản thông qua “Kế hoạch an ninh vũ trụ”

Phương châm của kế hoạch là giúp Nhật Bản sử dụng hiệu quả hơn vùng biên giới không gian vũ trụ cho mục đích phòng thủ trong 10 năm tới. Kế hoạch cũng nêu rõ sự phát triển của các công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ có “ý nghĩa trực tiếp liên quan đến lợi thế quân sự” của đất nước.

Thủ tướng Kishida Fumio tại cuộc họp với các Bộ trưởng liên quan tại văn phòng thủ tướng 13/6. (Ảnh: Kyodo)

Phát biểu tại cuộc họp chỉ đạo các bộ trưởng liên quan Thủ tướng Kishida Fumio cho biết: “Lĩnh vực hoạt động của con người đang mở rộng một cách nghiêm túc ra ngoài vũ trụ và sự cạnh tranh quốc tế trong lĩnh vực này đang ngày càng gay gắt. Để duy trì và củng cố tính tự chủ trong các hoạt động cũng như vai trò dẫn đầu thế giới, Nhật Bản phải thúc đẩy nhanh các chính sách về vũ trụ”.

Kế hoạch an ninh vũ trụ được đưa ra với 3 trụ cột chính bao gồm là mở rộng mạnh mẽ việc sử dụng không gian cho an ninh; đảm bảo sử dụng an toàn và ổn định hay hiện thực vòng tuần hoàn giữa an ninh và sự phát triển của ngành vũ trụ.

Liên quan đến khả năng phản công, Nhật Bản cam kết sẽ tăng tốc độ truyền thông tin bằng cách kết hợp nhiều vệ tinh nhỏ và cải thiện công nghệ giải thích dữ liệu trực quan bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, kế hoạch chi tiết cho biết Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác Mỹ và các đồng minh để bảo vệ các vệ tinh đồng thời nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ có thể phá vỡ hệ thống chỉ huy và liên lạc thông tin của các quốc gia khác.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản nhằm hỗ trợ các công ty tư nhân tham gia vào việc phát triển các công nghệ vũ trụ quan trọng./.