中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

Thứ Sáu, 09:56, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

Tại cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Pháp - ông Jean Noel Barrod, vào rạng sáng 27/3, Ngoại trưởng Motegi cho rằng, Nhật Bản và Pháp cùng nhau chia sẻ các giá trị và nguyên tắc chung, cùng nhau giải quyết các thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Vì vậy, Nhật Bản mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Pháp.

Về phần mình, Ngoại trưởng Barrot cũng nhấn mạnh, “trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy thách thức, Pháp cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Nhật Bản”.

nhat ban thuc day manh me hop tac an ninh va kinh te voi cac nuoc chau Au hinh anh 1
Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu (bên trái) và người đồng cấp Pháp Jean Noel Barrod đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa quan hệ song phương. Ảnh: NHK

Trên cơ sở đó, hai bên đã nhất trí tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, an ninh kinh tế, cùng nhau trao đổi quan điểm về tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tình hình xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Hai bên đồng thời tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ thông qua chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong tuần tới.

Ngay sau cuộc gặp với ông Barrot, ông Motegi cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, xác nhận thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh và an ninh kinh tế, tập trung vào các dự án cụ thể như Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, cùng với Italia.

Trong chuỗi các hoạt động bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7, ông Motegi cũng đã gặp bà Kaja Callas - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Theo giới phân tích, trong nỗ lực nhấn mạnh cải cách Hội đồng Bảo an tại Hội nghị Ngoại trưởng G7, các cuộc gặp liên tiếp của Ngoại trưởng Nhật với đối tác châu Âu cho thấy chiến lược xây dựng mạng lưới “phòng thủ tập thể” về an ninh và kinh tế, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường hoặc đồng minh duy nhất.

Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Tag: nhật bản phát triển kinh tế châu âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan tung gói 7 biện pháp khẩn cấp bình ổn giá nhiên liệu và hỗ trợ kinh tế
VOV.VN - Trong bối cảnh áp lực từ giá năng lượng toàn cầu leo thang, Bộ Tài chính Thái Lan vừa chính thức công bố gói 7 biện pháp cấp bách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và các ngành kinh tế trọng điểm.

Nền kinh tế toàn cầu đặt “tối hậu thư 2 tuần” cho ông Trump để mở eo biển Hormuz
VOV.VN - Trong khi các bên tiếp tục giằng co, giới quan sát cho rằng, chính quyền ông Trump và các đồng minh chỉ còn khoảng 2 tuần để mở cửa eo biển Hormuz. Nếu không, các doanh nghiệp sẽ buộc phải giả định rằng xung đột sẽ kéo dài ít nhất đến giữa năm, kéo theo hàng loạt hệ lụy tiêu cực đối với kinh tế toàn cầu.

Vì sao Iran dễ dàng đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới?
VOV.VN - Tehran sở hữu lợi thế cực lớn trong việc khống chế eo biển Hormuz - huyết mạch hàng đầu của kinh tế thế giới. Iran luôn sẵn sàng chơi lá bài này và họ đã xuống tay một cách quyết liệt để đối phó với chiến dịch tập kích kéo dài của Mỹ và Israel.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ