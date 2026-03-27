Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

Tại cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Pháp - ông Jean Noel Barrod, vào rạng sáng 27/3, Ngoại trưởng Motegi cho rằng, Nhật Bản và Pháp cùng nhau chia sẻ các giá trị và nguyên tắc chung, cùng nhau giải quyết các thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Vì vậy, Nhật Bản mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Pháp.

Về phần mình, Ngoại trưởng Barrot cũng nhấn mạnh, “trong bối cảnh tình hình quốc tế đầy thách thức, Pháp cũng mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Nhật Bản”.

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu (bên trái) và người đồng cấp Pháp Jean Noel Barrod đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa quan hệ song phương. Ảnh: NHK

Trên cơ sở đó, hai bên đã nhất trí tiếp tục phát triển mạnh mẽ quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm quốc phòng, an ninh kinh tế, cùng nhau trao đổi quan điểm về tình hình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tình hình xung đột ở Trung Đông và Ukraine. Hai bên đồng thời tái khẳng định sự hợp tác chặt chẽ thông qua chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Emmanuel Macron diễn ra trong tuần tới.

Ngay sau cuộc gặp với ông Barrot, ông Motegi cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Anh Yvette Cooper, xác nhận thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh và an ninh kinh tế, tập trung vào các dự án cụ thể như Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, cùng với Italia.

Trong chuỗi các hoạt động bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7, ông Motegi cũng đã gặp bà Kaja Callas - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Theo giới phân tích, trong nỗ lực nhấn mạnh cải cách Hội đồng Bảo an tại Hội nghị Ngoại trưởng G7, các cuộc gặp liên tiếp của Ngoại trưởng Nhật với đối tác châu Âu cho thấy chiến lược xây dựng mạng lưới “phòng thủ tập thể” về an ninh và kinh tế, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào một thị trường hoặc đồng minh duy nhất.