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Nhật Bản và Hàn Quốc quan ngại hơn về các động thái quân sự của Triều Tiên

Thứ Năm, 06:52, 12/11/2026
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VOV.VN - Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin chính thống từ CHDCND Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng liên tục tiến hành thử vũ khí mới, cho thấy tốc độ gia tăng nhanh chóng của sức mạnh quân sự.

Tờ Sankei - một trong những tờ báo lớn nhất Nhật Bản, đưa tin Viện Khoa học Quốc phòng và Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm một loại ngư lôi tốc độ cao thế hệ mới trên vùng biển Nhật Bản vào ngày 9/11, nhưng các chi tiết cụ thể về tính năng của loại vũ khí này hiện chưa được công bố.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cũng cho biết thông tin tương tự, đồng thời dẫn nguồn tin từ Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định cuộc thử nghiệm lần này là "một phần trong các hoạt động bắt buộc của cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho các hệ thống vũ khí".

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Hình ảnh một vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên được công bố ngày 3/11. Nguồn: KCNA

Nhật Bản và Hàn Quốc cùng có chung nhận định rằng hoạt động này nhằm mục đích cải tiến công nghệ cho các hệ thống vũ khí và loại ngư lôi mới này dự kiến​​ sẽ được đưa vào biên chế chiến đấu của lực lượng hải quân Triều Tiên từ đầu năm 2027 tới. Động thái này được nhìn nhận là một phần trong nỗ lực tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng hải quân của Bình Nhưỡng.

Truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc cũng dẫn các số liệu thống kê cho biết, vào ngày 15/10 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm "Cham 2.0" – một loại ngư lôi dẫn đường chính xác, tốc độ siêu cao thế hệ mới. Đây được cho là loại vũ khí tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho các chức năng tìm kiếm mục tiêu, dẫn đường… và vụ thử đã chứng minh được hiệu năng của các tên lửa đẩy, cùng những công nghệ cốt lõi giúp nâng cao hiệu suất, đã được hoàn thiện thông qua 180 cuộc thử nghiệm trong suốt 5 năm qua.

Truyền thông Hàn Quốc còn dẫn ý kiến của các chuyên gia quân sự cho biết trong những năm gần đây, Triều Tiên đang tập trung tăng cường sức mạnh hải quân, vốn từng thua kém so với Hàn Quốc, đồng thời đẩy mạnh nâng cao năng lực tấn công dưới nước. Vào tháng 6 năm ngoái, tại lễ hạ thủy một tàu khu trục kiểu mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã khẳng định, nước này đang nghiên cứu và phát triển nhiều loại vũ khí mặt nước và ngư lôi khác nhau.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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