Nhật Bản và Mỹ thúc đẩy hợp tác phát triển tài nguyên khoáng sản biển sâu

Đây là cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm, nhưng là sự kiện đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp. Nhân dịp này, Chính phủ hai nước đã ban hành Tuyên bố chung về phát triển tài nguyên khoáng sản đáy biển, với 4 nội dung chính bao gồm hợp tác công nghiệp và tăng cường chuỗi cung ứng, hợp tác trong thăm dò và phát triển công nghệ, hợp tác về khung pháp lý nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân, và tìm kiếm thêm các đối tác.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố chung nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các bên liên quan trong ngành, thúc đẩy quan hệ đối tác thương mại đáng tin cậy và đảm bảo năng lực chế biến, đồng thời trao đổi thông tin và kinh nghiệm tốt nhất về các lĩnh vực như thăm dò biển sâu, lập bản đồ đáy biển, xác định đặc điểm tài nguyên, đánh giá và giám sát môi trường, thúc đẩy nghiên cứu chung và trình diễn công nghệ, bao gồm cả việc sử dụng tàu thuyền và phương tiện dưới nước tự hành.

Tokyo và Washington cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi quy định liên quan đến các thông lệ tốt nhất và thúc đẩy đầu tư tư nhân vào lĩnh vực tài nguyên khoáng sản đáy biển thông qua các phương pháp quản lý rõ ràng và dễ dự đoán. Hai chính phủ cũng sẽ tìm kiếm thêm các đối tác để thúc đẩy phát triển tài nguyên khoáng sản đáy biển một cách có trách nhiệm bằng cách huy động các thế mạnh về khoa học, công nghệ, công nghiệp, ngoại giao và tài chính của mình.

Nhóm làm việc Nhật - Mỹ về phát triển tài nguyên khoáng sản biển sâu được thành lập dựa trên Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển tài nguyên khoáng sản biển sâu được ký kết giữa Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Mỹ nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Mỹ vào tháng 3 vừa qua. Cuộc họp đầu tiên của Nhóm công tác được tổ chức trực tuyến vào tháng 9 cùng năm.