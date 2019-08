Nhật lấy làm tiếc vì Hàn Quốc chấm dứt Hiệp ước chia sẻ tin tình báo

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya ngày 22/8 cho biết, quyết định của Hàn Quốc chấm dứt Hiệp định Chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa hai nước là “rất đáng tiếc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Ảnh: Nikkei Asian Review

Phát biểu trước các phóng viên, ông Iwaya cho rằng, Hàn Quốc cần phải đưa ra quyết định khôn ngoan về hợp tác an ninh, trong bối cảnh có mối đe dọa an ninh gia tăng từ Triều Tiên. Theo phía Nhật Bản, hàng loạt các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên đe dọa an ninh quốc gia và hợp tác giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ là rất quan trọng.



Trước đó, ngày 21/8, Hàn Quốc cho biết sẽ chấm dứt Hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, trong bước đi làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này. Mối quan hệ giữa hai nước cũng đã ở mức thấp nhất, trước khi Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp ước. Nhật Bản đã hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, cũng như loại nước này ra khỏi danh sách các nước nhận ưu đãi xuất khẩu./.