Nhật - Mỹ - Hàn điện đàm về vấn đề đối phó Triều Tiên

Hôm nay (16/3), diễn ra cuộc điện đàm giữa các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao ba nước Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc để bàn các biện pháp đối phó với Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa của nước này. Đây là cuộc điện đàm ba bên chính thức lần đầu tiên kể từ sau vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên, diễn ra hôm 14/3 vừa qua.

Tại cuộc điện đàm, ông Otsuka Kengo - Phó Tổng Giám đốc Cục Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Baek Yong-jin - Tổng Giám đốc phụ trách Chính sách Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và ông David Wilezol, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định lại quan điểm chung cho rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Nhật - Mỹ - Hàn cũng cho rằng đây là những hành động mang tính khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động nêu trên. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp đối phó với các động thái tới đây của Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc, tính từ ngày 27/1 đến nay, Triều Tiên đã 3 lần phóng tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa có khả năng là tên đạn đạo. Gần đây nhất còn có vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon vào hôm 10/3 vừa qua.