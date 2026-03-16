Nhật - Mỹ - Hàn điện đàm về vấn đề đối phó Triều Tiên

Thứ Hai, 20:14, 16/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc khẳng định sẽ tăng cường phối hợp để đối phó.

Hôm nay (16/3), diễn ra cuộc điện đàm giữa các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao ba nước Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc để bàn các biện pháp đối phó với Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa của nước này. Đây là cuộc điện đàm ba bên chính thức lần đầu tiên kể từ sau vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên, diễn ra hôm 14/3 vừa qua.

Tại cuộc điện đàm, ông Otsuka Kengo - Phó Tổng Giám đốc Cục Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Baek Yong-jin - Tổng Giám đốc phụ trách Chính sách Bán đảo Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và ông David Wilezol, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định lại quan điểm chung cho rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

nhat - my - han dien dam ve van de doi pho trieu tien hinh anh 1
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Nhật - Mỹ - Hàn cũng cho rằng đây là những hành động mang tính khiêu khích, đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động nêu trên. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp đối phó với các động thái tới đây của Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc, tính từ ngày 27/1 đến nay, Triều Tiên đã 3 lần phóng tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa có khả năng là tên đạn đạo. Gần đây nhất còn có vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon vào hôm 10/3 vừa qua.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Mỹ - Hàn cân nhắc tái khởi động đối thoại với Triều Tiên
VOV.VN - Triều Tiên ngày 14/3 phóng loạt tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cũng thảo luận về khả năng nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Nhật Bản phản ứng nhanh trước vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
VOV.VN - Ngay sau khi có thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vào ngày 14/3, Chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng kịp thời nhằm ứng phó với tình huống này.

Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa
VOV.VN - Các nguồn tin quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên lại vừa có một động thái quân sự mới.

