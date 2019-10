Nhiều thanh thiếu niên New Zealand có nguy cơ điếc vì nghe nhạc quá to

Các chuyên gia y tế của New Zealand mới đây đã lên tiếng cảnh báo ,nếu không thay đổi ngay lập tức thói quen nghe nhạc quá lớn, nhiều thanh thiếu niên của nước này có nguy cơ mất thính lực và đây là sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa được.

Quỹ quốc gia dành cho người điếc và khiếm thính của New Zealand vừa công bố một kết quả khảo sát cho thấy, nhiều thanh thiếu niên của nước này có nguy cơ bị điếc do nghe nhạc quá lớn. Kết quả nghiên cứu đối với 480 học sinh lớp 9 thuộc 3 trường trung học của New Zealand cho thấy, 34% học sinh của các trường này có thính giác bất thường. Trong đó, 42% học sinh của trường Rutherford có vấn đề về thính giác. Hơn 1/3 số học sinh được kiểm tra có biểu hiện ù tai và hơn 40% trong số đó có thính giác bất thường. Các học sinh có vấn đề về thính giác đều có điểm chung là nghe nhạc với âm lượng tối đa trong hơn 3 giờ mỗi ngày.

Theo bà Natasha Gallardo, Giám đốc điều hành Quỹ quốc gia dành cho người điếc và khiếm thính, hầu hết các học sinh đều sử dụng tai nghe để nghe nhạc với âm lượng lớn. Điều này thực sự đang trở thành một vấn đề đối với sức khỏe cộng đồng. Các bậc cha mẹ, giáo viên và chính phủ cần thực hiện các bước khẩn cấp để những người trẻ tuổi thấy được tác hại của hành động này bởi khi bị mất thính giác sẽ không thể lấy lại được.

Kết quả khảo sát tại New Zealand cao hơn nhiều so với số liệu trung bình trên thế giới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tổ chức Y tế thế giới cũng khuyến cáo, cường độ âm thanh an toàn cao nhất mà người bình thường có thể tiếp xúc là 75 decibel và thời gian tối đa là 8 giờ mỗi ngày./.