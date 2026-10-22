Nhiều trang web của chính quyền Australia tê liệt và tạm dừng hoạt động

Trên trang Twitter của cơ quan, Cục Tín hiệu, cơ quan phụ trách An ninh mạng của Australia đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đối với tất cả mọi cơ quan từ chính phủ tới các cơ sở hạ tầng trọng yếu và cả cá nhân về hai lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP 5 vừa được phát hiện, ảnh hưởng tới 70% các trang web trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh minh họa (Nguồn: abc.net.au)

Cục Tín hiệu Australia đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh tối qua, nhóm nghiên cứu của OpenAI phát hiện ra 2 lỗ hổng trong ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng trên khắp thế giới. Để giảm thiểu rủi ro, nhiều cơ quan, tổ chức đã tạm dừng hoạt động các trang web của mình để hạn chế nguy cơ tấn công.

Theo truyền thông Australia, nhiều trang web của chính quyền Australia trong đó có trang web của Cơ quan tình báo và an ninh mạng, Cục tín hiệu quốc gia, Cục Thuế, Bộ Y tế và Cơ quan quản lý truyền thông và báo chí Australia… đã phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

GovCMS, nơi lưu trữ nhiều trang web lớn của chính phủ Australia, đã chặn truy cập trực tiếp vào máy chủ của mình trong khi vẫn giữ các bản sao được lưu trong bộ nhớ cache của các trang công khai.

Moodle, một công ty công nghệ giáo dục của Australia, nơi cung cấp phần mềm cho hàng trăm nghìn nền tảng học trực tuyến của các trường đại học và trường học tại nước này, cũng đã tạm ngừng hoạt động trang web của mình như một biện pháp phòng ngừa, trước khi bắt đầu khôi phục chúng sau khi áp dụng các bản vá lỗi bảo mật.

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ VentraIP của Australia cũng đã hạn chế một số chức năng tải tệp trên máy chủ của khách hàng, cảnh báo rằng các biểu mẫu chấp nhận tệp đính kèm có thể bị lỗi.

Rủi ro bị tấn công mạng từ lỗ hổng của PHP có dấu hiệu được giảm bớt khi bản vá cho 2 lỗ hổng nghiêm trọng này đã có. Cục Tín hiệu Australia khuyến nghị các cơ quan, tổ chức sử dụng ngôn ngữ này xác định các hệ thống bị ảnh hưởng, thực hiện theo các hướng dẫn chính thức từ PHP và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro sớm nhất có thể.