Nhìn lại khoảnh khắc hạnh phúc của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa qua đời

Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush cùng chồng chụp ảnh kỷ niệm tại dinh thự khi ông George H.W. Bush giữ chức Phó Tổng thống năm 1983. Ảnh: Getty Images. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush đang lắng nghe con trai - Tổng thống George W. Bush, khi ông phát biểu tại một sự kiện về cải cách an sinh xã hội ở Orlando, Florida, ngày 18/3/2005 (Ảnh: Reuters). Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush (ngoài cùng, bên trái) cùng chồng George H.W. Bush, con trai George W. Bush (C) và con dâu tham gia trong buổi lễ quyên góp cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas, ngày 25/4/2013 (Ảnh: Reuters). Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush và Cựu Tổng thống George H.W. Bush tung đồng xu trước khi bắt đầu trận Siêu Cúp Bóng bầu dục Mỹ giữa đội New England Patriots và Atlanta Falcons tại Houston, Texas, ngày 5/ 2/2017 (Ảnh: Reuters). Bà Barbara Bush (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng các đệ nhất phu nhân tại buổi lễ quyên góp cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas ngày 25/4/2013 (Ảnh: Reuters). Ảnh thời trẻ của Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush cùng chồng George H.W. Bush và con trai George W. Bush tại Rye, New York năm 1955 (Ảnh: Reuters). Bức ảnh gia đình ông Bush (cha) chụp chung năm 1956 (Ảnh: Reuters). Ảnh thời trẻ của bà Barbara Bush trước khi chồng bà, ông George H.W. Bush lên làm tổng thống tại Connecticut, tháng 4/1947 (Ảnh: Reuters). Bà Barbara Bush và ông George H.W. Bush chụp với con trai George W. Bush khi còn nhỏ, và ông bà ở Midland, Texas (Ảnh: Reuters). Các thành viên trong gia đình Bush chụp ảnh chung trước dinh thự ở Kennebunkport, Maine, 24/8/1986 (Ảnh: Reuters). Bà Barbara Bush chụp cùng các thành viên trong gia đình tại Houston, Texas, 22/7/2000 (Ảnh: Reuters). Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush chụp ảnh kỷ niệm 60 năm ngày cưới, 6/1/2005 cùng gia đình tại Nhà Trắng. Ảnh: Rex/ Shutterstock. Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush nắm tay vợ, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush trước cuộc tranh luận của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa do CNN tài trợ tại Houston, Texas, ngày 25/2 /2016 (Ảnh: Reuters). Bà Barbara Bush phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử tại Spartanburg, Nam Carolina, 19/2/2016 (Ảnh: Reuters). Tổng thống Barack Obama cùng với cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush trong buổi lễ quyên góp cho Trung tâm Tổng thống George W. Bush ở Dallas, ngày 25/ 4/2013 (Ảnh: Reuters). Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush và đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại một sự kiện tôn vinh người chiến thắng thứ 5000 của giải "Điểm sáng hàng ngày" trong phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington ngày 15/7/ 2013 (Ảnh: Reuters). Cựu Tổng thống George H.W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush trò chuyện cùng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mitt tại Houston ngày 29/3/2012 (Ảnh: Reuters). Thái tử Anh Charles và Công nương Diana tiếp đón Phó Tổng thống George Bush cùng phu nhân Barbara Bush trong bữa tối tại Đại sứ quán Anh ở Washington, ngày 10/ 11/ 1985 (Ảnh: Reuters). Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush và ca sỹ nhạc rock Michael Jackson tản bộ gần Vườn Hồng (Rose Garden) tại Nhà Trắng năm 1980 (Ảnh: Reuters). Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush (ngoài cùng bên trái) chụp chung với các phu nhân Johnson, Betty Ford và Nancy Reagan đặt tại Khu bảo tồn Vườn Bách thảo ở Washington, ngày 11/ 5/ 1994 (Ảnh: Reuters)./. 21a2b523ddbbfc297d62c852f690ac3e/5ad96fc3/2018_04_18/1loDsmjqJL9xf4AtMkj7w/Former_first_lady_Barbara_Bush_dies_at_92.mp4

