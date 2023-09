Nhóm Bộ tứ kim cương tăng cường hợp tác trong hệ thống quốc tế

Ngoại trưởng các nước nhóm Bộ tứ tái khẳng định ủng hộ Liên Hợp Quốc và củng cố hợp tác của nhóm trong hệ thống quốc tế. Các Ngoại trưởng nhắc lại cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và bền vững cũng như thúc đẩy tầm nhìm mà lãnh đạo nhóm đã thống nhất tại Hiroshima, Nhật Bản tháng 5 vừa qua; đó là một khu vực hòa bình và thịnh vượng, an toàn, không bị đe dọa và cưỡng ép và là nơi các tranh chấp được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo các nước Bộ Tứ. Ảnh: CNN

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ tái khẳng định cam kết đối với Hiến chương Liên Hợp Quốc và kêu gọi tất cả các nước tôn trọng các mục đích và quy tắc của Hiến chương bao gồm kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn chủ quyền hoặc độc lập chính trị của mọi quốc gia.

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ cũng nhấn mạnh ủng hộ việc thực hiện và hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững cũng như thúc đẩy một chương trình cải tổ Liên Hợp Quốc toàn diện bao gồm thông qua việc mở rộng số ghê thường trực và không thường trực ở Hội đồng bảo an.

Các Ngoại trưởng tái khẳng định rằng luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và duy trì hòa bình, an ninh trong lĩnh vực hàng hải, củng cố sự phát triển và thịnh vượng của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng các tranh chấp cần được giải quyết hóa bình và phù hợp với luật phát quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế đặc biệt được thể hiện trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển nhằm giải quyết các thách thức đối với trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ bao gồm liên quan tới các yêu sách hàng hải và ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Các Ngoại trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển đồng thời nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với mọi hành động đơn phương nhằm tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ tứ tiếp tục bày tỏ quan ngại về việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp, việc sử dụng nguy hiểm các tàu hải cảnh và dân quân biển cũng như nỗ lực nhằm cản trở các hoạt động khai thác ngoài khơi của những nước khác.

Ngoại trưởng các nước bộ tứ nhấn mạnh sự cần thiết của hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở U-crai-na theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các Ngoại trưởng bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh lương thực toàn cầu và ủng hộ nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc nối lại Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Các Ngoại trưởng lên án các vụ phóng gây bất ổn của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo cũng như việc nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an. Các Ngoại trưởng tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng bảo an và kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an cũng như tham gia đối thoại thực chất.

Ngoại trưởng các nước bộ tứ cũng bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar đồng thời tái khẳng định ủng hộ các nỗ lực do ASEAN đứng đầu và Đồng thuận 5 điểm của ASEAN.

Hội nghị tiếp theo của Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm bộ Tứ dự kiến sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào năm sau.