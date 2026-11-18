Cuộc họp diễn ra ngay trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp cấp cao của nhóm Quad tại Manila, Philippines, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Đây là cuộc họp cấp lãnh đạo đầu tiên của nhóm kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao QUAD. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố chung, bốn nước kiên quyết phản đối mọi hành động gây bất ổn hoặc đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, bao gồm việc sử dụng vũ lực hoặc cưỡng ép, làm leo thang căng thẳng và đe dọa hòa bình, ổn định khu vực. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng cưỡng ép kinh tế, đặc biệt là việc áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu tùy tiện.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh vai trò của bốn nước trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ổn định và thịnh vượng. Ông thông báo nhóm Quad sẽ tiến hành một cuộc diễn tập chung có sự tham gia của máy bay tuần tra biển, nhằm tăng cường phối hợp an ninh và thể hiện chủ trương duy trì hòa bình thông qua sức mạnh.

Trong lĩnh vực công nghệ, ông Trump cho biết bốn nước sẽ đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các công nghệ AI tiên tiến. Tổng thống Mỹ cũng đề cập sáng kiến tăng tốc phát triển AI của Quad, với nguồn lực hơn 85 triệu USD nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các hệ sinh thái công nghệ đáng tin cậy tại khu vực. Ông đánh giá trí tuệ nhân tạo có tiềm năng tạo ra những thay đổi kinh tế sâu rộng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn các quốc gia có chung lợi ích đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của công nghệ này.

Theo tuyên bố chung, nhóm Quad cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, bảo đảm chuỗi cung ứng và duy trì quyền tự do hàng hải, hàng không. Bốn nước dự kiến tiến hành cuộc diễn tập chung đầu tiên với sự tham gia của máy bay tuần tra biển P-8 và P-3C vào năm 2027, đồng thời thúc đẩy các hoạt động chia sẻ thông tin và giám sát hàng hải.

Trong lĩnh vực kinh tế, nhóm Quad thông báo kế hoạch tổ chức Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp đầu tiên vào đầu năm 2027, nhằm tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư và công nghệ giữa các nước thành viên.