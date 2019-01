Những bức ảnh ấn tượng trong 2 năm cầm quyền của Tổng thống Trump

Có lẽ chưa Tổng thống nào của Mỹ để lại nhiều dấu ấn riêng nhưng cũng đầy sự xáo trộn như ông Donald Trump chỉ trong 2 năm cầm quyền. Ảnh: Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh cùng các binh sỹ Mỹ tại Iraq ngày 26/12/2018. Tổng thống Trump (ngoài cùng bên phải) chào kiểu nhà binh một chiếc trực thăng của lực lượng tuần tra biên giới trong chuyến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico ở Texas ngày 10/1/2019. Tổng thống Trump tiếp đãi khách mời bằng bữa tiệc đồ ăn nhanh tại Nhà Trắng ngày 14/1/2019 trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence ngồi họp cùng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, và lãnh đạo Phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tại Nhà Trắng ngày 11/12/2018. Tổng thống Trump (ngoài cùng bên trái) cùng Đệ nhất phu nhân Melania, cựu Tổng thống Barack Obama, phu nhân Michelle Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, phu nhân Hillary Clinton, cựu Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân Rosalynn Carter dự lễ tang cựu Tổng thống Mỹ George H.W Bush ngày 5/12/2018. Tổng thống Trump và Thái tử Saudi Arabia "chạm mặt" nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina ngày 30/11/2018. Tổng thống Donald Trump thăm một khu dân cư bị tàn phá do cháy rừng ở Paradise, bang California, ngày 17/11/2018. Tổng thống Trump đang "mắng" phóng viên CNN Jim Acosta trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 7/11/2018. Tổng thống Trump trong cuộc vận động trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho ứng cử viên đảng Cộng hòa ở Montana ngày 3/11/2018. Tổng thống Trump ôm một bé trai trong lúc phân phát đồ ăn cho người dân tại khu dân cư bị ảnh hưởng bởi siêu bão Florence ở New Bern, Bắc Carolina, ngày 19/9/2018. Tổng thống Trump thị sát cuộc tập trận của quân đội Mỹ ở New York ngày 13/8/2018. Tổng thống Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Thủ tướng Anh Theresa May (trái) đi cùng ông Donald Trump sau khi họp báo chung tại Chequers gần Aylesbury, Anh, ngày 13/7/2018. Ông Trump dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương nhân hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ ngày 11/7/2018. Cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6/2018. Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 23/4/2018. Ông Trump phát biểu trong chuyến thăm bức tường biên giới Mỹ-Mexico ở California ngày 13/3/2018. Nhà lãnh đạo Mỹ đọc thông điệp liên bang đầu tiên tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 30/1/2018. Tổng thống Trump (phải) ngồi cạnh Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Rex Tillerson trong cuộc họp của nội các ngày 16/10/2017. Ông Trump mời cậu bé Frank Glaccio tới cắt cỏ ở Vườn Hồng của Nhà Trắng ngày 15/9/2017 sau khi cậu bé này gửi cho Tổng thống thư đề nghị được làm công việc này. Tổng thống Donald Trump trong một buổi phỏng vấn với hãng Reuters tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 27/4/2017. Tổng thống Trump thử cảm giác ngồi sau vô lăng chiếc xe tải trong một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 23/3/2017. Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) trong cuộc họp báo chung ở Phòng Đông của Nhà Trắng ngày 17/3/2017. Tổng thống Trump đang điện đàm với Tổng thống Nga Putin tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng ngày 28/1/2017. Bên cạnh ông khi đó là Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, cố vấn cấp cao Steve Bannon, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Sean Spicer và Cố vấn an ninh cấp cao Michael Flynn. Ông Trump chào đón Giám đốc FBI khi đó James Comey tại Phòng Xanh của Nhà Trắng ngày 22/1/2017. Đông đảo người dân tới dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1/2017. Tổng thống Trump khiêu vũ cùng phu nhân Melania trong bữa tiệc nhân sự kiện tuyên thệ nhậm chức của ông. Tổng thống đắc cử Donald Trump tới lễ tuyên thệ nhậm chức của mình tại tòa nhà Quốc hội ngày 20/1/2017./. 8e1300d8672249f6243af950db27ca19/5c4811f1/2019_01_21/UElBrCPLr9DyoqsYrG5iQA/Trump_tuyen_the_nham_chuc_nam_2017__ABC_News.mp4

