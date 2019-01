Những bức ảnh giàu sức lan tỏa về cuộc nội chiến ở Syria

Một tay súng Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang thay băng đạn ở thị trấn Krata ngày 24/12/2018. Một bé gái bước đi trên bùn đất sau trận mưa lớn ở khu trại dành cho những người mất nhà cửa ở làng Atme, tỉnh Idlib ngày 8/1/2019. Cột khói đen bốc lên sau một vụ dội bom ở tỉnh Deir Ezzor ngày 15/12/2018. Ông Mohammad Mohiedine Anis, 70 tuổi, đang ngồi hút tẩu trong căn phòng đã bị phá hủy của mình ở thành phố Aleppo và nghe bản nhạc từ chiếc máy đĩa. Cậu bé Omran Daqneesh 5 tuổi ngồi trên ghế cứu thương sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập vì không kích ở Aleppo ngày 17/8/2016. Một bức ảnh do hãng thông tấn SANA đăng tải cho thấy khói đen bốc lên mù mịt từ những chiếc ô tô bốc cháy sau vụ đánh bom kép ở thủ đô Damascus ngày 10/5/2012. Bức ảnh chụp ngày 31/1/2014 tại trại tị nạn Yarmouk ở Damascus khi những người có mặt tại đây xếp hàng để nhận lương thực viện trợ. Bức ảnh chụp ngày 4/1/2014. Vài người Syria đang đi bộ dọc con đường bị phá hủy ở thành phố Deir Ezzor. Khi cuộc nội chiến Syria bước sang năm thứ 4 (tháng 3/2014), ít nhất 140.000 người đã thiệt mạng và hàng triệu người mất nhà ở. Kamal, cha của cô con gái 8 tuổi đang gào khóc tại một bệnh viện ở Aleppo tháng 10/2012, khi cả gia đình đều bị thương sau một đợt không kích. Một bé gái đang được nâng qua hàng rào biên giới để sang lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/6/2015. Theo một chính sách "mở cửa", Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 1,8 triệu người tị nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát ở nước láng giềng năm 2011. Các tình nguyện viên dân phòng Syria và các nhân viên cứu hộ đang đưa một em bé ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà sau vụ không kích gần thị trấn al-Kalasa, phía Bắc thành phố Aleppo ngày 28/4/2016. Một tay súng đối lập nã phảo từ một ngôi làng gần al-Tamanah trong trận chiến với lực lượng chính phủ ở tỉnh Idlib ngày 11/1/2018. Một người đàn ông đang ôm thi thể con trai mình gần bệnh viện Dar Al Shifa ở Aleppo, Syria ngày 3/10/2012. Ba kẻ đánh bom liều chết đã cho phát nổ những chiếc ô tô ở gần khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở thành phố Aleppo khiến 34 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương. Một chiếc xe bọc thép của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra con đường biên giới trong khi cách đó không xa, làn khói dày đặc bốc lên sau một cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Kobani, Syria ngày 12/10/2014. Một nhóm người đang quét dọn đống đổ nát của một tòa nhà sau cuộc không kích trước đó cùng ngày ở Douma, Đông Ghouta ngày 22/2/2018. Các cuộc không kích trong ngày hôm đó đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Karim, một em bé sơ sinh bị thương trong vụ đánh bom kép ở Đông al-Ghouta. Ngày 29/10/2017, Fadya - một phụ nữ mất nhà ở đến từ al Qisa, đưa đứa con mới 3 tháng tuổi của mình tới Hamoria để mua một số đồ dùng thiết yếu ở chợ thì bị đánh bom. Người mẹ đã thiệt mạng trong khi đứa bé sơ sinh bị mất 1 mắt. Một y tá đang chăm sóc đứa trẻ bị thương trong căn phòng "lênh láng" máu chảy ở Douma ngày 26/10/2017. Một bà mẹ đau khổ gào khóc ôm chặt đứa con đã chết của mình sau các cuộc không kích nhằm vào Đông Ghouta ngày 8/1/2018. Khói bốc lên sau khi liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích ở Kobane, Syria. ngày 13/10/2014. Bức ảnh được chụp từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ . Bức ảnh này được chụp từ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/1/2015, còn bên kia hàng rào dây thép gai là những người Syria đang muốn chạy sang nước láng giềng xin tị nạn. Bức ảnh chụp ngày 20/10/2012, các thành viên Quân đội tự do Syria đang đưa một dân thường khỏi khu vực nguy hiểm khi người này bị trúng đạn trong cuộc giao tranh ở thành phố Aleppo. Hai bé gái Syria đang đeo chiếc ba lô do UNICEF cung cấp, bước qua con đường cạnh đống đổ nát của một tòa nhà trên đường đi học về. Bức ảnh chụp ngày 7/3/2015 ở al Shaar, thành phố Aleppo./.

