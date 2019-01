Những bức ảnh “xuyên thời gian” tái hiện Paris xưa và nay đầy sáng tạo

Quảng trường Place Vendôme năm 1871 và ngày nay không có nhiều thay đổi. Hơn 1 thế kỷ trôi qua, những tòa nhà ở Rue du Faubourg-du-Temple vẫn mang dáng vẻ của năm 1871. Boulevard de Courcelles từng là nơi xây dựng bức tường Nữ thần Tự do năm 1883. Món quà của nước Pháp gửi nhân dân Mỹ này do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế và được khánh thành vào ngày 28/10/1886. Những quý cô nước Pháp ngồi trên một chiếc lan can ở Jardin du Luxembourg năm 1895. Khung cảnh nơi đây thời điểm đó dường như cũng không có nhiều khác biệt so với ngày nay. Sự lồng ghép hoàn hảo giữa Moulin Rouge xưa và Moulin Rouge nay trong cùng một khuôn hình. Bức ảnh nối quá khứ với hiện tại ở Quai de Conti, Pháp với những nét đẹp tưởng chừng không hề thay đổi qua thời gian. Rue du Calvaire, Montmarte ngày nay so với năm 1900 vẫn giữ được những nét yên bình trong bức ảnh đầy sáng tạo của đạo diễn Julien Knez. Quảng trường Opera năm 1900 là những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau trong khi vẫn tại nơi ấy của thế kỷ 21, dù kiến trúc không có nhiều thay đổi nhưng phương tiện đi lại đã được thay thế bằng những chiếc ô tô hiện đại. Tháp Eiffel - biểu tượng của nước Pháp là điểm tham quan nổi tiếng với nhiều du khách, từ năm 1900 cho tới ngày nay. Khải Hoàn Môn ngày nay vắng bóng những chuyến tàu điện như năm 1909 mà thay vào đó là một con đường lớn với các loại ô tô khác nhau. Trong trận lụt lịch sử năm 1910, người dân Pháp phải di chuyển trong hầm tàu điện Odeon bằng thuyền. Khung cảnh Gare du Nord tháng 8/1914 tấp nập và nhộn nhịp chẳng kém gì một Gare du Nord sau hơn 1 thế kỷ. Nhà ga Concorde trải qua nhiều năm tháng lịch sử nhưng cũng không có nhiều đổi khác. Quai d’Orléans năm 1930 từng là "bể bơi" để trẻ em nô đùa vui vẻ. Printemps ở Boulevard Haussmann vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ kính của năm 1930 và vẫn là một nơi nhộn nhịp, tấp nập người xe. Tháng 6/1940, Hilter thăm Khải Hoàn Môn ở Pháp với những đoàn người đông đúc. Hơn 100 năm sau, nơi đây là một con đường tấp nập xe cộ. Ngày 23/6/1940 ghi dấu sự kiện Hitler thăm nhà hát Opera. Gần 1 thế kỷ sau, địa điểm này dường như vẫn còn nguyên những nét kiến trúc cổ kính. Rue de Rivoli trong suốt thời gian bị Đức Quốc xã chiếm đóng năm 1942 và Rue de Rivoli gần 100 năm sau với vẻ đẹp yên bình trong một ngày đầy nắng. Sự khác biệt của Avenue du Général-Eisenhower vào tháng 8/1944 và địa điểm này ngày nay. Khoảnh khắc "xuyên thời gian" của những người bạn tay bắt mặt mừng với nhau trong ngày giải phóng Paris ở Place de l’Hôtel de Ville tháng 8/1944./.

