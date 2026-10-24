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Những chuyến tàu diesel đầu tiên của Nga lên đường tới Mỹ

Thứ Bảy, 11:58, 24/10/2026
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VOV.VN - Những chuyến tàu diesel đầu tiên của Nga đã lên đường sang Mỹ theo thỏa thuận cung cấp nhiên liệu giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump với khối lượng dự kiến sẽ tăng dần trong những tháng tới.

Ngày 23/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, ba tàu chở dầu diesel của Nga đã lên đường tới khu vực bờ Đông Đại Tây Dương. Theo ông, các chuyến hàng được triển khai theo những thỏa thuận đã công bố nhằm bổ sung nguồn cung dầu diesel cho thị trường thế giới và Mỹ. Phần lớn khối lượng xuất khẩu dự kiến có thể được cung cấp từ nguồn hàng của Tập đoàn Rosneft, với sự hỗ trợ đáng kể của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

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Những chuyến tàu diesel đầu tiên của Nga lên đường tới Mỹ. Ảnh: Gazeta.ru

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển mà hãng tin RIA Novosti tiếp cận được, tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga đã rời cảng Primorsk trên biển Baltic và đang hướng tới Mỹ. Tàu chở 326.800 thùng sản phẩm dầu mỏ, được bốc hàng ngày 22/10 và dự kiến đến Mỹ vào ngày 7/11. Reuters dẫn dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu biển LSEG cho biết tàu đang hướng tới New York.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, các doanh nghiệp Nga có thể xuất khẩu tổng cộng 500.000 tấn dầu diesel sang Mỹ và các thị trường thế giới trong tháng 10. Dự báo xuất khẩu dầu diesel của nước này có thể khôi phục về mức thông thường, khoảng 3 - 3,5 triệu tấn mỗi tháng, vào cuối năm 2026. Ông nhấn mạnh, việc tăng xuất khẩu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm đầy đủ nguồn cung cho thị trường nội địa và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng Nga.

Việc cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ được triển khai trên cơ sở thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10. Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép cho các hoạt động cung cấp nhiên liệu này, trong khi Nga cũng đã nới lỏng một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel ra thế giới.

Hương Trà/VOV-Moscow
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