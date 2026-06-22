Những dấu mốc trong sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Anh Keir Starmer

Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt áp lực từ chức

VOV.VN - Ngày 22/6, các hãng truyền thông lớn của Anh đồng loạt đưa tin Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer đang chịu sức ép “gần như không thể đảo ngược” từ chính các nghị sĩ thuộc Công đảng và nhiều khả năng ông sẽ đưa ra thông báo từ chức hoặc công bố lịch trình chuyển giao quyền lực cụ thể ngay trong ngày này.