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Những dấu mốc trong sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Anh Keir Starmer

Thứ Hai, 19:44, 22/06/2026

VOV.VN - Từ một luật sư nhân quyền, công tố viên hàng đầu đến người đứng đầu chính phủ Anh, hành trình của Thủ tướng Anh Keir Starmer được xem là minh chứng cho sự thăng tiến dựa trên chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng thích ứng trong môi trường chính trị đầy biến động.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Tag: VOV Thủ tướng Anh Keir Starmer
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Trang:
nhung dau moc trong su nghiep chinh tri cua thu tuong anh keir starmer hinh anh 1
Chỉ trong vài năm, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trên chính trường Anh, dẫn dắt Công đảng trở lại nắm quyền sau hơn một thập kỷ ở phe đối lập.
nhung dau moc trong su nghiep chinh tri cua thu tuong anh keir starmer hinh anh 2
Ngay sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử được công bố với chiến thắng áp đảo thuộc về Công đảng, nhà lãnh đạo Keir Starmer đã có cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với những người ủng hộ tại bảo tàng Tate Modern ngày 5/7/2024.
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Ngày 5/7/2024, tại London, Vua Charles III đã tiếp lãnh đạo Công đảng Keir Starmer và chính thức mời ông thành lập chính phủ mới sau khi đảng này giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh
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Ông Keir Starmer và vợ, bà Victoria, chụp ảnh trước số nhà 10 phố Downing sau khi được Vua Charles bổ nhiệm làm Thủ tướng tại Cung điện Buckingham, London, ngày 5/7/2024.
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Thủ tướng Anh Keir Starmer nói chuyện với các nhà báo khi ông đang trên máy bay đến Washington DC để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 9/7/2024.
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Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves trao đổi sau bài phát biểu của bà tại Hội nghị Công đảng ở Liverpool, Anh, ngày 23/9/2024
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Ngày 2/10/2024, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có chuyến thăm và làm việc tại Brussels (Bỉ). Tại đây, ông đã có cuộc hội đàm quan trọng với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen.
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Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trước các đại biểu và truyền thông tại hạt Buckinghamshire ngày 5/12/2024, khẳng định quyết tâm theo đuổi "Kế hoạch thay đổi" toàn diện cho đất nước.
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Ngày 9/12/2024, trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 3 ngày tới các quốc gia Trung Đông và Đông Địa Trung Hải, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tới thăm Đại thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed – biểu tượng văn hóa và kiến trúc của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
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Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Mỹ, Thủ tướng Anh Keir Starmer trao đổi cùng Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson nhằm củng cố mạng lưới ngoại giao và thắt chặt quan hệ đồng minh trong buổi tiệc chiêu đãi tại dinh thự Đại sứ ở Washington ngày 26/2/2025.
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Ngày 28/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc gặp song phương tại khu nghỉ dưỡng và sân golf Trump Turnberry ở Ayrshire, Scotland (Vương quốc Anh). Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định nỗ lực duy trì và phát triển mối quan hệ đồng minh chiến lược xuyên Đại Tây Dương.
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Ngày 18/8/2025, tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón dàn lãnh đạo cấp cao đến từ Liên minh châu Âu (EU), khối NATO và các cường quốc hàng đầu phương Tây. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cục diện địa chính trị thế giới có nhiều chuyển biến mang tính bước ngoặt.
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Ngày 18/9/2025, tại dinh thự Chequers (Anh), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phu nhân Melania Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng Phu nhân Victoria Starmer đã cùng tham dự một sự kiện đối ngoại đặc biệt.
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Ngày 8/12/2025, tại London (Anh), Thủ tướng Keir Starmer đã tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Cuộc gặp bốn bên diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang nỗ lực tái định hình và củng cố các cam kết viện trợ cho Kiev.
nhung dau moc trong su nghiep chinh tri cua thu tuong anh keir starmer hinh anh 15
Ngày 10/4/2026, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã rời thủ đô Doha (Qatar), chính thức kết thúc chuyến công du kéo dài 3 ngày tới các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực có nhiều diễn biến mang tính bước ngoặt
nhung dau moc trong su nghiep chinh tri cua thu tuong anh keir starmer hinh anh 16
Thủ tướng Keir Starmer cùng Phu nhân Victoria Starmer đã cùng rảo bước trở lại bên trong Phủ Thủ tướng sau khi kết thúc bài phát biểu và tuyên bố từ chức trước giới truyền thông tại London ngày 22/6/2026.

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