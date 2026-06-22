Những dấu mốc trong sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Anh Keir Starmer

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo Công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo Công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 tuyên bố sẽ từ chức, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra một cách có trật tự.
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 22/6 tuyên bố sẽ từ chức, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra một cách có trật tự.
VOV.VN - Ngày 22/6, các hãng truyền thông lớn của Anh đồng loạt đưa tin Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer đang chịu sức ép “gần như không thể đảo ngược” từ chính các nghị sĩ thuộc Công đảng và nhiều khả năng ông sẽ đưa ra thông báo từ chức hoặc công bố lịch trình chuyển giao quyền lực cụ thể ngay trong ngày này.
VOV.VN - Ngày 22/6, các hãng truyền thông lớn của Anh đồng loạt đưa tin Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer đang chịu sức ép “gần như không thể đảo ngược” từ chính các nghị sĩ thuộc Công đảng và nhiều khả năng ông sẽ đưa ra thông báo từ chức hoặc công bố lịch trình chuyển giao quyền lực cụ thể ngay trong ngày này.
VOV.VN - Chiến thắng thuyết phục của Thị trưởng Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield đang làm dấy lên đồn đoán về khả năng cạnh tranh quyền lực trong Công đảng, khiến Thủ tướng Anh Keir Starmer phải lên tiếng bảo vệ vị trí lãnh đạo.
VOV.VN - Chiến thắng thuyết phục của Thị trưởng Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield đang làm dấy lên đồn đoán về khả năng cạnh tranh quyền lực trong Công đảng, khiến Thủ tướng Anh Keir Starmer phải lên tiếng bảo vệ vị trí lãnh đạo.
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 9/5 cam kết sẽ vực dậy chính phủ, trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của Công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua.
VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 9/5 cam kết sẽ vực dậy chính phủ, trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của Công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua.