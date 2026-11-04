Những hình ảnh ấn tượng của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử quyền lực, định hình chính sách

VOV.VN - Hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, nước Mỹ bước vào một cuộc bầu cử quan trọng khác, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để xác định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, từ đó định hình chính sách trong 2 năm tiếp theo.