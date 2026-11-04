Những hình ảnh ấn tượng của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Trong những giờ cuối cùng trước khi chiến dịch vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khép lại, đảng Cộng hòa cảnh báo về những nguy cơ nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, các ứng viên Dân chủ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, tham nhũng và những bất ổn trong chính quyền Donald Trump.
VOV.VN - Trong những giờ cuối cùng trước khi chiến dịch vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khép lại, đảng Cộng hòa cảnh báo về những nguy cơ nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, các ứng viên Dân chủ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, tham nhũng và những bất ổn trong chính quyền Donald Trump.
VOV.VN - Bức tranh chính trị Mỹ có thể thay đổi sau bầu cử giữa kỳ 3/11, khi những lá phiếu cử tri sẽ hé lộ bối cảnh chính trường nửa sau nhiệm kỳ của ông Trump. Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể tiếp tục nắm lưỡng viện quốc hội Mỹ, hay đảng Dân chủ sẽ hạn chế chương trình nghị sự của Nhà Trắng.
VOV.VN - Bức tranh chính trị Mỹ có thể thay đổi sau bầu cử giữa kỳ 3/11, khi những lá phiếu cử tri sẽ hé lộ bối cảnh chính trường nửa sau nhiệm kỳ của ông Trump. Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể tiếp tục nắm lưỡng viện quốc hội Mỹ, hay đảng Dân chủ sẽ hạn chế chương trình nghị sự của Nhà Trắng.
VOV.VN - Hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, nước Mỹ bước vào một cuộc bầu cử quan trọng khác, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để xác định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, từ đó định hình chính sách trong 2 năm tiếp theo.
VOV.VN - Hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, nước Mỹ bước vào một cuộc bầu cử quan trọng khác, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để xác định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, từ đó định hình chính sách trong 2 năm tiếp theo.