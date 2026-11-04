English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những hình ảnh ấn tượng của cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ

Thứ Tư, 08:54, 04/11/2026

VOV.VN - Ngày 3/11, hàng triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử được coi như cuộc kiểm tra với uy tín và thành tựu của Tổng thống Donald Trump, cùng khả năng thiết lập lại cán cân tại Quốc hội Mỹ trong 2 năm tới.

Phan Tùng/VOV.VN (Tổng hợp)
(Nguồn: Reuters, AP)
Tag: VOV bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cử tri Mỹ đi bỏ phiếu đảng Dân chủ giành kiểm soát Tổng thống Donald Trump
VOV.VN trên Google News
Trang:
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 1
Ngày Bầu cử tại Mỹ bắt đầu sớm nhất vào lúc 5h sáng (giờ miền Đông) tại bang Vermont; tiếp đến là các bang Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York và Virginia – tất cả đều mở cửa vào lúc 6h sáng (giờ miền Đông). Các điểm bỏ phiếu cuối cùng mở cửa tại Alaska và Washington vào lúc 11h sáng (giờ miền Đông), và cuối cùng là tại Hawaii vào lúc 12h trưa (giờ miền Đông). Trong ảnh, một cử tri đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân sáng 3/11 ở Logan, bang Ohio.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 2
Theo CBS News, 47 bang và Đặc khu Columbia cho phép cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm; ngoại trừ các tiểu bang Alabama, Mississippi và New Hampshire. 8 bang cùng với Washington, D.C. tự động gửi phiếu bầu qua thư cho tất cả cử tri đã đăng ký, mặc dù cử tri nhìn chung vẫn có thể chọn cách trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Hơn 57 triệu cử tri đã thực hiện bỏ phiếu sớm trong năm nay. Biển hiệu “Chào mừng” tại một điểm bỏ phiếu ở Bangor, bang Maine, sáng 3/11.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 3
Đảng Dân chủ cần giành thêm 3 ghế để kiểm soát Hạ viện và 4 ghế để giành quyền kiểm soát Thượng viện – bước vào Ngày bầu cử với lợi thế 9 điểm trong các cuộc thăm dò chung về bầu cử Quốc hội, theo tổng hợp thăm dò của CNN. Ứng viên Thượng viện Mỹ của Đảng Dân chủ, Chris Pappas, bắt tay một người ủng hộ khi ông đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Trường Tiểu học Webster ở Manchester, bang New Hampshire.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 4
Chiến lược phân chia lại khu vực bầu cử của Đảng Cộng hòa sẽ được kiểm chứng trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Trong khi đó, đảng này cũng đang phải bảo vệ các ghế tại Thượng viện ở những bang vốn là thành trì của phe Cộng hòa. Một cử tri người Amish (nhóm cộng đồng tín hữu Kitô giáo duy truyền thống) bước ra từ chiếc xe ngựa bên ngoài Tòa nhà Hành chính thị trấn Leacock ở Intercourse, bang Pennsylvania để chuẩn bị bỏ phiếu.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 5
Một cử tri đến điểm bỏ phiếu đặt tại một trạm cứu hỏa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ở Lexington, bang Nam Carolina.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 6
Người dân xếp hàng tại Trung tâm Đa dịch vụ West Gray sáng 3/11 để chuẩn bị thực hiện quyền bầu cử ở thành phố Houston, bang Texas.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 7
Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc Đảng Dân chủ, bang New York thực hiện quyền công dân tại Trường Tiểu học Public School 321 ở quận Brooklyn, New York. Đảng Dân chủ được dự báo sẽ có kết quả tốt trong ngày Bầu cử 3/11.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 8
Một người ủng hộ Đảng Dân chủ với tấm biển đeo trên lưng đứng bên ngoài một điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Durham, bang Bắc Carolina.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 9
Giám sát viên bầu cử Jennifer Doten giữ chìa khóa các máy bỏ phiếu, đồng thời đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng trước khi mở điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử tại Cumberland, bang Maine.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 10
Cử tri Mỹ đánh dấu vào lá phiếu của mình tại một điểm bỏ phiếu ở Học viện Toàn cầu Katherine Johnson tại Baltimore.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 11
Cử tri Denecia Guzman đăng ký bỏ phiếu tại văn phòng đăng ký cử tri Quận San Joaquin ở Stockton, California, trước khi thực hiện quyền công dân.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 12
Các tình nguyện viên của Đảng Dân chủ gọi điện cho cử tri đã đăng ký để nhắc nhở họ đi bỏ phiếu vào chiều ngày 3/11, tại một khách sạn trên đồi Capitol ở Washington DC.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 13
Những người ủng hộ tập trung tại một sự kiện đêm bầu cử dành cho Thượng nghị sĩ Jon Ossoff, ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử tại Atlanta, bang Georgia.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 14
Những người ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Darline Graham thuộc Đảng Cộng hòa ăn mừng khi theo dõi kết quả trong sự kiện đêm bầu cử tại Columbia, Nam Carolina.
nhung hinh anh an tuong cua cuoc bau cu quoc hoi giua nhiem ky my hinh anh 15
Sự kiện theo dõi kết quả bỏ phiếu của Thượng nghị sĩ Jon Husted, ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo tại Columbus, bang Ohio, tối 3/11.

Tin liên quan

Nước Mỹ trước giờ bầu cử: Hai đảng tung đòn quyết định, ông Trump đặt cược sinh tử
Nước Mỹ trước giờ bầu cử: Hai đảng tung đòn quyết định, ông Trump đặt cược sinh tử

VOV.VN - Trong những giờ cuối cùng trước khi chiến dịch vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khép lại, đảng Cộng hòa cảnh báo về những nguy cơ nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, các ứng viên Dân chủ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, tham nhũng và những bất ổn trong chính quyền Donald Trump.

Nước Mỹ trước giờ bầu cử: Hai đảng tung đòn quyết định, ông Trump đặt cược sinh tử

Nước Mỹ trước giờ bầu cử: Hai đảng tung đòn quyết định, ông Trump đặt cược sinh tử

VOV.VN - Trong những giờ cuối cùng trước khi chiến dịch vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khép lại, đảng Cộng hòa cảnh báo về những nguy cơ nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, các ứng viên Dân chủ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, tham nhũng và những bất ổn trong chính quyền Donald Trump.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc đua nhiều biến số
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc đua nhiều biến số

VOV.VN - Bức tranh chính trị Mỹ có thể thay đổi sau bầu cử giữa kỳ 3/11, khi những lá phiếu cử tri sẽ hé lộ bối cảnh chính trường nửa sau nhiệm kỳ của ông Trump. Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể tiếp tục nắm lưỡng viện quốc hội Mỹ, hay đảng Dân chủ sẽ hạn chế chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc đua nhiều biến số

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Cuộc đua nhiều biến số

VOV.VN - Bức tranh chính trị Mỹ có thể thay đổi sau bầu cử giữa kỳ 3/11, khi những lá phiếu cử tri sẽ hé lộ bối cảnh chính trường nửa sau nhiệm kỳ của ông Trump. Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có thể tiếp tục nắm lưỡng viện quốc hội Mỹ, hay đảng Dân chủ sẽ hạn chế chương trình nghị sự của Nhà Trắng.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử quyền lực, định hình chính sách
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử quyền lực, định hình chính sách

VOV.VN - Hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, nước Mỹ bước vào một cuộc bầu cử quan trọng khác, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để xác định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, từ đó định hình chính sách trong 2 năm tiếp theo.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử quyền lực, định hình chính sách

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử quyền lực, định hình chính sách

VOV.VN - Hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, nước Mỹ bước vào một cuộc bầu cử quan trọng khác, đó là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để xác định đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, từ đó định hình chính sách trong 2 năm tiếp theo.