Những nhân viên Liên bang tiếp tục làm việc dù chưa nhận được lương

PC_Article_AfterShare_1

Các thành viên thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ trong tuần này đã trở thành đơn vị vũ trang đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ không được trả lương trong thời điểm chính phủ bị đóng cửa, chỉ huy lực lượng này đã viết trong một lá thư gửi cho các nhân viên đang phục vụ tại đây vào thứ Ba vừa qua.



Theo thường lệ thì vào ngày thứ Ba vừa qua là giữa tháng, họ được nhận tiền lương nhưng thực tế đã không như vậy. Nguyên nhân cũng đến từ mâu thuẫn đang diễn ra giữa Tổng thống Trump và đảng Dân Chủ về ngân sách xây dựng bức tường dọc biên giới với Mexico.

Lực lượng tuần tra và bảo vệ bờ biển (Ảnh Miami Herald)

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

"Hôm nay, các bạn sẽ không nhận được tiền lương vào giữa tháng như nó thường vẫn như thế", Đô đốc Karl L.Schultz, chỉ huy lực lượng Bảo vệ Bờ biển đã viết như vậy trong lá thư gửi những người cấp dưới của mình. "Theo như những gì tôi biết được, đây được coi là lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước chúng ta, những người phục vụ trong Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã không được trả tiền trong những sai lầm của chính phủ đang bị phong tỏa".



Ông Trump khẳng định rằng gói ngân sách lập pháp để tài trợ cho chính phủ trong năm 2019 phải bao gồm 5,7 tỷ USD cho bức tường dọc biên giới với Mexico đã được đệ trình lên Quốc hội. Đảng Dân chủ đã bác yêu cầu của ông, cho rằng các quỹ an ninh biên giới sẽ được chi tiêu nhiều hơn cho công nghệ, cảm biến, máy bay không người lái và tăng số lượng trinh sát Biên phòng.



Do sự bế tắc, hơn 1/4 số người làm việc cho chính phủ Liên bang đã không được trả lương kể từ khi nguồn ngân sách bị cắt vào ngày 21/12/2018. Đây là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ và đang tác động tiêu cực đến mọi mặt của cuộc sống, từ các nhân viên an ninh sân bay đến nhân viên kiểm lâm tại các Công viên Quốc gia và cả những nhà khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết.



Trong khi nhiều nhân viên Liên bang không được trả lương đã ngừng làm việc thì các thành viên của Lực lượng bảo vệ bờ biển phải tiếp tục công việc của mình trong các cuộc giải cứu trên biển, tuần tra ngăn chặn những kẻ buôn lậu ma túy và những người vượt biên.



Quân đội, Không quân, Hải quân và Thủy quân Lục chiến đã tránh được những khó khăn của việc đóng cửa một phần chính phủ vì họ đã nhận kinh phí hoạt động từ Bộ quốc phòng, vốn không phải chịu ảnh hưởng của sự bế tắc về ngân sách. Còn lực lượng Bảo vệ Bờ biển là đơn vị trực thuộc Bộ An ninh Nội địa.



Thông qua sự điều đình giữa Nhà Trắng và Bộ An Ninh Nội địa, khoảng 42.000 nhân viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ Biển đang hoạt động và đã nhận được tiền lương vào 31/12/2018. Tuy nhiên, khoản lương mà họ định được nhận vào ngày 15/01/2019 vừa qua thì vẫn chưa có.



Lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ đều đã đề ra những giải pháp để nếu như những bế tắc vẫn tiếp tục không được giải quyết thì Lực lượng Bảo vệ Bờ biển sẽ được ủy thác nguồn kinh phí cho dù chính phủ đóng cửa trong bao lâu. Nhưng các hóa đơn, chứng từ đã không được giải quyết đủ nhanh để kịp thanh toán vào dịp giữa tháng.



Ông Schultz khuyến khích các nhân viên của mình nên tìm kiếm viện trợ có sẵn như chương trình Hỗ trợ lẫn nhau của lực lượng Cảnh sát biển vừa được nhận khoản tài trợ 15 triệu USD từ Hiệp hội ô tô Quốc gia. Hợp tác với CGMA, Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ phân phối các quỹ này cho những người cần được hỗ trợ trong lực lượng quân sự và dân sự, Đô đố Schultz cho hay.