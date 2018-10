Những nữ chính trị gia quyền lực hàng đầu thế giới 2018-2019

Từ đầu năm đến nay, nhiều tờ báo, trang mạng bầu chọn danh sách những nữ chính trị gia hay các nữ lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới. Những danh sách này đều có một điểm chung ở vị trí số 1 là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Merkel tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 hồi tháng 3/2018. Lên nắm quyền từ năm 2005, Thủ tướng Đức Merkel đến nay vẫn là nhà lãnh đạo giữ vai trò gắn kết Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP Thủ tướng Anh Theresa May, nhà lãnh đạo đang chèo lái nước Anh giữa sóng gió Brexit. Việc nước Anh sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) dự kiến vào tháng 3/2019 sẽ là bước ngoặt lớn không chỉ với EU, với Anh mà còn là với toàn thế giới. Ảnh: FR Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde. Không chỉ là người phụ nữ đứng đầu của một trong những thể chế tiền tệ lớn nhất thế giới, bà Lagarde trước đó còn là nữ Chủ tịch đầu tiên của hãng luật danh tiếng Baker & Mackenzie. Ảnh: AFP Nữ Tổng thống đầu tiên của Chile Michelle Bachelet. Bà đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3/2018 và đã hai lần thắng cử cương vị Tổng thống Chile. Tạp chí Forbes từng bầu chọn bà Bachelet ở vị trí thứ 17 trong danh sách 100 phụ nữ quyền thế nhất thế giới. Ảnh: Reuters Hillary Cliton, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, người đã để vuột mất chiến thắng vào tay Tổng thống Donlad Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Từng đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đến nay vẫn giữ hình ảnh là một nhà chính trị xinh đẹp và bản lĩnh của nước Mỹ. Ảnh: AFP/Getty Cao ủy phụ trách các chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini (ảnh bìa phải). Nhà ngoại giao hàng đầu phát ngôn đại diện cho cả EU trong hàng loạt vấn đề từ Iran, Israel tới quan hệ với Mỹ. Ảnh: Reuters Thủ tướng đương nhiệm của Bangladesh Sheikh Hasina Wajed, 62 tuổi. Đây là nhiệm kỳ thứ 2 của bà Sheikh Hasina Wajed trên cương vị Thủ tướng. Từ năm 1981, bà Sheikh Hasina Wajed đảm nhận vị trí Chủ tịch đảng chính trị Liên đoàn Awami Bangladesh. Bà được mô tả là một nhà lãnh đạo có ý chí mạnh mẽ. Trên trường quốc tế, bà là một thành viên tích cực của Hội đồng các nhà lãnh đạo nữ, với nhiều nỗ lực hành động trong các vấn đề phụ nữ. Ảnh: Famous People Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi. Tuyên bố mới nhất của bà hôm 15/10/2018 là kêu gọi nỗ lực chung nhằm giải quyết những khó khăn và thách thức trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (NCA) giữa Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang tham gia ký Thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc (EAOs). Ảnh: Reuters Cựu Thủ tướng Ba Lan Beata Maria Szydlo. Bà Szydlo đệ đơn từ chức lên Ban lãnh đạo Đảng Pháp luật và Công lý tại Ba Lan ngày 7/12/2017, nhưng ban lãnh đạo Đảng vẫn muốn bà nắm giữ một chức vụ quan trọng trong Chính phủ. Ảnh: CP Ba Lan Trong bảng xếp hạng “Top 10 nữ chính trị gia quyền lực nhất thế giới” đăng trên trang Trendrr đầu năm nay, cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff được xếp ở vị trí thứ 3. Câu nói nổi tiếng của bà Dilma Rousseff được trích dẫn lại là: “Tôi sẽ là bậc cha mẹ nhìn thẳng vào mắt con gái mình và nói với chúng rằng: Đúng, phụ nữ có thể làm được”. Ảnh: Getty Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern được biết tới là một người phụ nữ luôn biết cân bằng giữa vai trò của một người mẹ và công việc của một nhà lãnh đạo. Hình ảnh ngọt ngào của bà Jacinda Ardern cùng cô con gái nhỏ tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tháng 9 vừa qua đã trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: Reuters Janet Yellen, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Bà Yellen đảm nhận cương vị này trong 2 đời Tổng thống liên tiếp của Mỹ là Obama và Donald Trump. Ảnh: Getty Ivanka Trump - ái nữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xuất hiện bảng danh sách của BBC Daily. Ivanka hiện là một thành viên trong đội ngũ của Tổng thống Trump với cương vị là Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Ảnh: AP./.

