Niger chấm dứt quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với EU

Trong tuyên bố đưa ra, chính quyền chuyển tiếp tại Niger cho biết phản đối thoả thuận hợp tác an ninh và quốc phòng giữa EU với chính quyền Niger trước đây và sẽ rút toàn bộ đặc quyền cũng như quyền miễn trừ của Phái đoàn hợp tác quân sự của EU hoạt động tại Niger.

Theo thoả thuận thoả thuận hợp tác an ninh và quốc phòng giữa EU với chính quyền Niger, kể từ năm 2012, Khối này đã triển khai một Phái đoàn quân sự thường trực với khoảng 120 binh sĩ tại thủ đô Niamey để hỗ trợ lực lượng an ninh Niger đối phó với lực lượng khủng bố cũng như đảm bảo an toàn cho các tổ chức phi chính phủ.

Động thái trên tiếp tục cho thấy quan hệ giữa EU với chính quyền chuyển tiếp tại Niger ngày càng đổ vỡ. Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự ngày 26/7, chính quyền chuyển tiếp tại Niger đã cắt đứt quan hệ với nhiều quốc gia thành viên EU, nhất là đã buộc quân đội Pháp phải rút khỏi Niger sau nhiều năm hiện diện.

Niger được xem là địa điểm trung chuyển của khoảng 20.000 người di cư mỗi tháng. (Ảnh: Le Monde)

Cách đây một tuần (29/11), chính quyền chuyển tiếp tại Niger tiếp tục huỷ bỏ một đạo luật được áp dụng từ năm 2015 áp các mức phạt nặng đối với các hoạt động buôn bán và vận chuyển người di cư.

Quyết định của chính quyền chuyển tiếp tại Niger đã làm dấy lên những quan ngại từ phía EU về một làn sóng di cư mới. Niger được xem là địa điểm trung chuyển của khoảng 20.000 người di cư mỗi tháng mà đa phần trong số này đến từ các Tây Phi lân cận qua Niger để đến Libya hay Algeria rồi vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu.

Phát biểu trước báo giới về vấn đề này, Cao uỷ châu Âu phụ trách các vấn đề nội Khối, bà Ylva Johansson cho biết: “Quan ngại lớn ở đây là sẽ có thêm nhiều người sẽ chết trong các hoang mạc và điều lo ngại lớn hơn nữa sẽ có thêm nhiều người di cư tìm đến các quốc gia như Lybia trước khi cố tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để tới châu Âu”.

Hiện EU vẫn dừng vô thời hạn khoản tiền 503 triệu euro dự kiến hỗ trợ cho Niger giai đoạn 2021-2024, trừ các khoản viện trợ dành cho dân thường.