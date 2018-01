Nigeria xả súng tại nhà thờ, hơn 20 người thiệt mạng

Vụ tấn công xảy ra hôm 1/1 (giờ địa phương) gần thị trấn Omoku, nơi các tay súng đã xả súng điên cuồng vào đám đông những người đang ra về từ nhà thờ kể trên. Một nhà thờ Kitô giáo ở Nigeria. Ảnh: NAU.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ tấn công táo tợn này. Vụ tấn công được cho là một phần trong các cuộc xung đột giữa các nhóm tôn giáo đối địch.

Tình hình an ninh tại Nigeria vẫn đầy bất ổn do các hoạt động của nhóm cực đoan Boko Haram vốn thề trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.