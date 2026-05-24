中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nổ lớn gần ga tàu ở Pakistan, ít nhất 24 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 15:22, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ lớn xảy ra gần tuyến đường sắt tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm 24/5.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra gần ga Chaman Phatak, thành phố Quetta, Pakistan khi một đoàn tàu chở quân nhân đi qua khu vực. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần đoàn tàu bị hư hại, nhiều phương tiện đỗ gần hiện trường bị phá hủy, cửa kính các tòa nhà xung quanh vỡ tung.

no lon gan ga tau o pakistan, it nhat 24 nguoi thiet mang hinh anh 1
Các nạn nhân bị thương đang được đưa ra khỏi toa tàu bị lật trên đường ray tại hiện trường vụ nổ bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh: AP

Các nguồn tin cứu hộ cho biết hơn 50 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Chính quyền Quetta lập tức ban bố tình trạng khẩn tại các bệnh viện công, huy động thêm bác sĩ và nhân viên y tế để tiếp nhận nạn nhân.

Sau vụ việc, tuyến tàu Jaffar Express chạy từ Quetta tới Peshawar đã phải tạm dừng hoạt động nhằm bảo đảm an toàn.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pakistan, Babar Yousafzai, cho biết toàn bộ lực lượng chức năng tại thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân tránh xa khu vực hiện trường để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

Trong khi đó, tổ chức ly khai Baloch Liberation Army (BLA) tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong thông cáo được công bố sau vụ nổ, người phát ngôn của nhóm này cho biết mục tiêu là đoàn tàu vận chuyển lực lượng quân sự từ khu vực Quetta Cantt.

BLA là nhóm vũ trang hoạt động nhiều năm tại tỉnh Balochistan, khu vực giàu tài nguyên nhưng thường xuyên bất ổn bởi xung đột giữa lực lượng ly khai và chính phủ Pakistan.

Hiện giới chức Pakistan chưa công bố con số thương vong cuối cùng. Công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được triển khai.

Giang Bùi/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Pakistan nổ tàu chở quân nhân pakistan đánh bom tàu hỏa tại pakistan tấn công ga tàu quetta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan dần đuối sức trong nỗ lực làm trung gian Mỹ và Iran?
Pakistan dần đuối sức trong nỗ lực làm trung gian Mỹ và Iran?

VOV.VN - Bất chấp các nỗ lực của Pakistan nhằm duy trì các kênh đối thoại ngoại giao mở giữa Mỹ và Iran, thế bế tắc vẫn đang duy trì. Trong khi đó, những dấu hiệu đang cho thấy các cuộc tấn công có thể sẽ khởi động lại bất cứ lúc nào.

Pakistan dần đuối sức trong nỗ lực làm trung gian Mỹ và Iran?

Pakistan dần đuối sức trong nỗ lực làm trung gian Mỹ và Iran?

VOV.VN - Bất chấp các nỗ lực của Pakistan nhằm duy trì các kênh đối thoại ngoại giao mở giữa Mỹ và Iran, thế bế tắc vẫn đang duy trì. Trong khi đó, những dấu hiệu đang cho thấy các cuộc tấn công có thể sẽ khởi động lại bất cứ lúc nào.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian
Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

Iran bác tin đạt thỏa thuận với Mỹ, Pakistan đẩy mạnh nỗ lực trung gian

VOV.VN - Truyền thông Iran đêm 21/5 đồng loạt đăng tin khẳng định, chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất với Mỹ về kết thúc xung đột; trực tiếp bác bỏ một số tin đồn trước đó về việc Washington và Tehran đã đạt được giải pháp chấm dứt xung đột.

Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan
Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran đã chuyển tới phía Mỹ một văn bản mới gồm 14 điểm thông qua kênh trung gian Pakistan.

Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan

Iran chuyển đề xuất hoà bình 14 điểm tới Mỹ qua trung gian Pakistan

VOV.VN - Một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran tiết lộ với hãng thông tấn Tasnim rằng Tehran đã chuyển tới phía Mỹ một văn bản mới gồm 14 điểm thông qua kênh trung gian Pakistan.

Iran tấn công nhóm thân Mỹ - Israel, Pakistan đưa 8.000 quân tới Saudi Arabia
Iran tấn công nhóm thân Mỹ - Israel, Pakistan đưa 8.000 quân tới Saudi Arabia

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tấn công các nhóm có liên hệ với Mỹ và Israel tại khu vực giáp biên giới Iraq. Diễn biến xảy ra giữa lúc xuất hiện thông tin Israel duy trì nhiều căn cứ quân sự bí mật ở Iraq để phục vụ các chiến dịch chống Iran.

Iran tấn công nhóm thân Mỹ - Israel, Pakistan đưa 8.000 quân tới Saudi Arabia

Iran tấn công nhóm thân Mỹ - Israel, Pakistan đưa 8.000 quân tới Saudi Arabia

VOV.VN - Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tấn công các nhóm có liên hệ với Mỹ và Israel tại khu vực giáp biên giới Iraq. Diễn biến xảy ra giữa lúc xuất hiện thông tin Israel duy trì nhiều căn cứ quân sự bí mật ở Iraq để phục vụ các chiến dịch chống Iran.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình đàm phán bị đình trệ hơn 1 tháng qua giữa Mỹ và Iran, tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran để tiến hành các cuộc thảo luận liên quan với giới chức Iran. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran để thúc đẩy đàm phán

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình đàm phán bị đình trệ hơn 1 tháng qua giữa Mỹ và Iran, tối qua, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã tới Tehran để tiến hành các cuộc thảo luận liên quan với giới chức Iran. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể chưa được công bố.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ