Theo RT, toà nhà bị cháy nổ nằm ở điểm giao đại lộ Macdonald và Pierre Mollaret. Người dân gần hiện trường cho biết, đám cháy được phát hiện vào khoảng 21h, ngày 6/4 (giờ địa phương).

Nổ lớn, hoả hoạn thiêu rụi một toà nhà giữa thủ đô Paris trong đêm. Ảnh: RT

"Chúng tôi đã cố gắng khống chế đám cháy", người phát ngôn cơ quan phòng cháy chữa cháy Paris, Trung úy Gabriel Plus, nói với các phóng viên, đồng thời cho biết nhân viên của ông chưa trình báo gì về số người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát nhanh và ít nhất 27 căn hộ bị hư hại nặng nề. Tổ chức Bảo vệ Paris Seine (PCPS) đã huy động khoảng 20 tình nguyện viên đặt nơi ăn, ở tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Tổ chức này cũng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các nạn nhân.

Giới chức Paris cho biết nguyên nhân hoả hoạn vẫn chưa được xác định.

Vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra giữa lúc thủ đô nước Pháp đang đặt trong bối cảnh tăng cường an ninh trước lo ngại các cuộc biểu tình của phong trào Áo vàng bùng phát.

Ngày 6/4, để đảm bảo an ninh, nhà chức trách Pháp đã huy động các binh lính trong đơn vị chống khủng bố Sentinelle hỗ trợ lực lượng an ninh sẵn sàng trấn áp trong mọi tình huống có thể xảy ra bạo loạn. Hàng chục phương tiện, trong đó có cả những xe bọc thép và vòi rồng đã được đưa tới Khải Hoàn Môn. Hàng nghìn cảnh sát cũng đã được huy động tới nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Paris. Lối vào Quảng trường, gần phủ Tổng thống và tòa nhà Quốc hội Pháp đã bị phong tỏa. Các máy bay không người lái cũng liên tục bay tuần tra trên bầu trời Paris để hỗ trợ các nhân viên an ninh giám sát hoạt động của các nhóm biểu tình./.

Phương Anh/VTC News Theo RT

