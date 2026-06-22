Nổ lớn tại cơ sở khí đốt lớn nhất Qatar

Bộ Nội vụ Qatar cho biết vụ nổ xảy ra do sự cố kỹ thuật, tại một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng (LNG) thuộc khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan, ở phía Bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3. Vụ nổ khiến một số người bị thương, nhưng không đe dọa tính mạng.

Bộ Nội vụ Qatar không cho biết vị trí chính xác của vụ nổ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, sơ sở xảy ra sự cố là nhà máy khí gas Barzan, thuộc khu công nghiệp Ras Laffan. Nguyên nhân gây nổ là do lỗi vận hành. Mức thiệt hại vật chất cụ thể chưa được công bố.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Liên quan phản ứng của khu vực với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Ngoại trưởng 4 nước Ai Cập, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, tối qua đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Washington và Tehran ký bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt giao tranh và triển khai đàm phán. Động thái đưa ra sau cuộc họp đặc biệt giữa 4 Ngoại trưởng tại Cairo, Ai Cập, theo sáng kiến của nước chủ nhà.

Đây là cuộc thảo luận thứ 4 trong hơn 2 tháng qua của các Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ Trung Đông mới về hỗ trợ giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tranh Mỹ-Israel-Iran. Nỗ lực được tiến hành song trùng với vòng đàm phán chính thức đầu tiên Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sỹ hôm qua với sự trợ giúp của các nhà trung gian quốc tế, đứng đầu là Pakistan và Qatar.

Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng 4 nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục hoạt động tham vấn và điều phối giữa các nước về ủng hộ hòa bình, an ninh, sự ổn định và thịnh vượng chung tại khu vực Trung Đông cũng như trên toàn thế giới.