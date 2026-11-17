Hãng thông tấn Fars cho biết, sau những tiếng nổ dữ dội, một số cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên từ bên trong đảo Qeshm, hòn đảo lớn nhất của Iran ở vịnh Ba Tư, bên trong eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bản chất nổ và thiệt hại liên quan chưa được xác định.

Đảo Qeshm là địa điểm thường xuyên hứng chịu những đòn tập kích của quân đội Mỹ, mỗi khi căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng. Khu vực này cũng là nơi Iran nhiều lần tuyên bố bắn hạ UAV trinh sát quân sự của Mỹ thời gian gần đây, mới nhất là 2 chiếc MQM-170 và 1 chiếc MQ-1 trong ngày 16/11.

Vị trí đảo Qeshm của Iran. Nguồn: Al Jazeera

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay đã bác bỏ thông tin do hãng CNN công bố trong đó nói rằng Iran đã lên kế hoạch kích hoạt một quả bom bẩn tại thủ đô Washington của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cáo buộc trên là bịa đặt và hoàn toàn vô căn cứ.

Trước đó, CNN dẫn lời một nguồn giấu tên nói rằng tình báo Mỹ nhận định Iran có thể đang xây dựng kế hoạch kích nổ một quả bom bẩn tại Washington.