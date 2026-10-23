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Nổ súng tại Bờ Tây khiến 2 người chết, 5 người bị thương

Thứ Sáu, 18:01, 23/10/2026
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VOV.VN - Một vụ nổ súng nghiêm trọng vừa xảy ra sáng 23/10 tại Bờ Tây, khu vực sinh sống đan xen của cả người Palestine và Israel. Báo cáo ban đầu xác định ít nhất 2 người đã thiệt và 5 người khác bị thương trong vụ việc.

 

Theo các nguồn tin Israel, vụ nổ súng do 2 người Palestine thực hiện, nhằm vào một chốt an ninh của Israel ở thành phố Hebron, phía Nam khu Bờ Tây. 2 nghi phạm được xác định là thành viên trong cùng một gia đình người Palestine. Cả 2 đã bị lực lượng an ninh bắn hạ. Trong số 5 người Israel bị thương, có 2 trường hợp nguy kịch.

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Đụng độ giữa người Palestine và những người định cư Israel trong mùa thu hoạch olive ở Abu Falah gần Ramallah thuộc khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng hôm 16/10 (Ảnh: Reuters)

Ngay sau vụ tấn công, quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch bố ráp đặc biệt tại Hebron, tập trung vào khu nhà ở của các nghi phạm. Toàn bộ thành phố Hebron cùng các làng của người Palestine trong khu vực, đã bị phong tỏa.

Truyền thông Israel cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức an ninh hàng đầu nước này, đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình. Các nguồn tin nhận định nhiều khả năng toàn bộ khu Bờ Tây và dải Gaza, sẽ bị lực lượng an ninh Israel phong tỏa trong 2 ngày 26-27/10 tới đây, để đảm bảo an toàn cho cuộc tổng tuyển cử tại Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
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